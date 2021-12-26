吸菸有害身體健康，對於小朋友的影響更是嚴重，然而印度蘇門答臘竟有一名男童2歲時就學會吸菸，而且菸癮非常大，每天都要抽上40支菸，如果父母強迫他戒菸，他就會試圖傷害自己，讓父母相當頭痛；後來在專家介入協助下，男童在7年後成功戒菸，身體因此出現驚人變化。

里札爾戒菸後一度沉迷於垃圾飲食，所幸經過營養師調整，飲食已經恢復正常。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據《太陽報》報導，蘇門答臘男童里札爾（Ardi Rizal）在18個月大的時候，父親給了他一支香菸吸，從此以後里札爾便染上菸癮，不但在2歲就已經學會吸菸，而且他的菸癮非常大，每天都要抽上40支菸，里札爾接受採訪時表示，戒菸對他來說是一件難事，「我很難停下來，只要不吸菸，我的嘴巴就會是酸的，還會感到頭暈」。

他的母親黛安娜（Diana）透露，如果試圖把香菸拿走，里札爾就會用頭猛撞牆壁，「他像是瘋了一樣，不抽菸就會傷害自己」，黛安娜很擔心兒子會被菸癮給害死，於是尋求政府和專家的幫助。

(Daily Star):#Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quit : A government-led investigation was launched to help a toddler kick his smoking habit initiated by his parents, but Ardi Rizal was last .. #TrendsSpy https://t.co/PLwEPCwu0E pic.twitter.com/n1YBY08tip — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) December 25, 2021

經過7年的時間，里札爾已經成功戒菸，但過程中他將對菸的情感轉移到垃圾食物上，每天都要喝3瓶富含脂肪的煉乳，導致體重過重，里札爾的父母不得不尋求營養師的幫助，後來改以新鮮的魚、蔬菜、水果為食，等到他2017年再度露面時，身材變得相當苗條，且在學校的表現十分出色，「我現在很開心，我感覺很有熱情，也變得更有精神」。

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