吸菸有害身體健康，對於小朋友的影響更是嚴重，然而印度蘇門答臘竟有一名男童2歲時就學會吸菸，而且菸癮非常大，每天都要抽上40支菸，如果父母強迫他戒菸，他就會試圖傷害自己，讓父母相當頭痛；後來在專家介入協助下，男童在7年後成功戒菸，身體因此出現驚人變化。
根據《太陽報》報導，蘇門答臘男童里札爾（Ardi Rizal）在18個月大的時候，父親給了他一支香菸吸，從此以後里札爾便染上菸癮，不但在2歲就已經學會吸菸，而且他的菸癮非常大，每天都要抽上40支菸，里札爾接受採訪時表示，戒菸對他來說是一件難事，「我很難停下來，只要不吸菸，我的嘴巴就會是酸的，還會感到頭暈」。
他的母親黛安娜（Diana）透露，如果試圖把香菸拿走，里札爾就會用頭猛撞牆壁，「他像是瘋了一樣，不抽菸就會傷害自己」，黛安娜很擔心兒子會被菸癮給害死，於是尋求政府和專家的幫助。
經過7年的時間，里札爾已經成功戒菸，但過程中他將對菸的情感轉移到垃圾食物上，每天都要喝3瓶富含脂肪的煉乳，導致體重過重，里札爾的父母不得不尋求營養師的幫助，後來改以新鮮的魚、蔬菜、水果為食，等到他2017年再度露面時，身材變得相當苗條，且在學校的表現十分出色，「我現在很開心，我感覺很有熱情，也變得更有精神」。
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