每個人都希望和另一半父母的第一次見面，可以給對方留下好的印象，然而大陸一名女子最近卻以奇葩的方式出現在男友媽媽眼前，這名女子訂製了一件「防出軌內褲」，將自己的照片印在男友內褲上，未料男友洗澡時意外被媽媽看見，讓女子頓時感覺超級尷尬，不知道未來該如何面對男友媽媽。

大陸近日流行「防出軌內褲」，女友會將自己的照片燙印或黏貼在男友內褲上。(圖/小紅書/cc)

最近「小紅書」上流行一種「防出軌內褲」，女性可以將自己的照片燙印或黏貼在男友內褲上，再搭配「My girlfriend is watching you（我的女友正在看著你）」的文字，以防止另一半在外面亂來。大陸一名女子看到後覺得相當有趣，於是也做了一件送給男友穿，原本只是為了好玩，沒想到最後卻引發一場尷尬慘劇。

這名女子在小紅書上發文抱怨，表示自己將露出上半臉部的照片燙印在男友內褲上，本來只是情侶之間的有趣互動，然而男友前幾天在沒有注意的情況下，不小心將這件內褲穿回家，而且洗澡時還被媽媽看見內褲上的照片，雖然最後男友以「可能是代言人吧」糊弄過去了，但女子還是相當崩潰，不知道未來真的見到男友父母時會不會被認出來，她也直呼這根本就是「社會性死亡」，並哀號：「SOS！男友媽第一次見我照片竟是以這種方式」。

文章一發布便引起網友討論，大家紛紛留言：「送禮物的時候到底在想什麼？」、「很好奇你男友怎麼曬內褲的」、「難道不應該慶幸他媽媽還沒看過妳的照片嗎？」；但也有人對於「防出軌內褲」感到很不解，「我不懂，感覺這樣特別不尊重自己」、「自己的照片被穿在褲襠上有什麼好高興的？」、「真的蠻不尊重自己的，你爸爸媽媽看到不會覺得很傷心嗎？」。