在古代封建社會中，女性的地位通常都比較低，不但行為要得體、穿著也不能過於曝露，生活中受到各式各樣的道德約束，但並不是每個朝代的女性都這麼保守，事實上唐朝的女性思想十分開放，不但穿著低胸裝，甚至還可以參與軍事及政事。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，隋唐時期女性地位高，其實是由北朝繼承下來的，隋朝文學家顏之推在南朝和北朝都曾當過官，因此很清楚兩國的文化差異，他發現南朝的女性比較傳統，遵循三從四德，屬於溫良賢淑的類型，北朝的女性則比較積極進取、把持家計，甚至還會為了丈夫在外拋頭露面打官司，讓顏之推嘆為觀止。

于賡哲指出，北朝女子之所以這麼能幹，最主要的原因是受到遊牧民族文化的影響，之後更是將這種女性風氣傳承到隋唐時期，因此隋唐女性在家裡的地位，明顯比其他朝代還要更高，不但在家中掌握話語權、對丈夫的影響力很大，甚至在政治、經濟以及只有男性參與的軍事方面都有所涉足，像是中國歷史上唯一的正統女皇帝武則天、封建時代第一個以軍禮下葬的平陽昭公主，以及唐朝女官上官婉兒，都是相當經典且著名的人物。

此外經常看古裝劇的人就會發現，唐朝女性的服裝大多為「低胸裝」，于賡哲解釋，這其實就是一種女性地位高的體現，表達「我愛穿啥就穿啥」的態度，同時也在炫耀自己的皮膚之美，還有的女性比較率性，就會選擇穿男裝、穿胡服，總而言之就是自己怎麼好看就怎麼穿。