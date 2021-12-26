許多人鍋貼和煎餃傻傻分不清楚，事實上，除了形狀外觀不同之外，外皮捏合的方式和煎煮手法也大不相同。

日前就有網友在PTT「八卦板」以「鍋貼和煎餃要怎麼分」為題，PO文指出，兩者只有形狀稍微不同，但是料理方式和內餡卻大同小異，讓他十分納悶「為什麼一樣的東西，稍微改變一點形狀就是兩個不同名詞？」

貼文一出隨即掀起眾人熱議，「外型一看就差很多了好嗎」、「長的像水餃的就是煎餃」、「我想煎餃的誕生，大概就是老人家惜福的智慧，想說沒吃完的水餃可隔餐再利用」「跟鍋底受熱面積不同，煎餃上面只蒸」。

根據YouTube頻道《楊桃美食網》所述，鍋貼和煎餃除了外觀差異之外，還有兩處大不相同，首先是「外皮捏合的方式」，煎餃需摺出半月形花邊；鍋貼則是直接將外皮捏緊，最後將兩端封口壓成三角形。

其次是「煎煮手法」的差異，煎餃需先在鍋上撒油，接著用清水覆蓋至1／4處，大火煎至水滾，再轉中小火；鍋貼則需調製粉水，並蓋過鍋貼至1／3處，接著大火煎至水滾，再轉中小火，成品口感會較煎餃酥脆。