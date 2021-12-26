從古建築不難看出一個人或其家族的聲望和社會地位，日前就有民眾前往彰化參訪古式建築，發現幾乎都是氣派豪宅，不禁好奇問道「為什麼彰化以前那麼多有錢人？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「WomenTalk板」PO文透露，周末和友人相偕前往彰化旅遊，由於行程是某位學建築的朋友所規劃，因此去了益源古厝、成美文化園、鹿港民俗文化館等地，「就是百年前的豪宅總展覽，其實滿好玩的，看看古老的有錢人是住什麼房子、怎麼生活…」卻也十分納悶，「為何彰化以前會有那麼多有錢人啊？不是應該出在台南那種古早的大城市嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人回應，「彰化銀行以前可是很威的」、「一府二鹿，就是鹿港啊！」、「台中、彰化一帶的平原是清領那時期左右的台灣穀倉，發展比較早一點，容易資本積累」、「早期70～90年代，中彰是中小企業設廠的大本營」、「明末至清中葉、離福建最短距大通商港，鹿港周邊都發達區域吧，明治才因地緣轉到台北」。

另外也有網友表示，「現在有錢人也很多，中小型傳產多，一年賺千萬起跳，農地工廠沒什麼建築成本」、「非常很多傳產家裡開公司，員工領低薪的」、「最近回家，發現特斯拉多很多」。