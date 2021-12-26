古代封建社會，帝王為了擴張領土或是維護邊境和平，會派重兵出征打仗，不過外界不解，為何古代將軍謀反時，底下士兵也會跟著叛變？背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，士兵之所以會跟著將軍造反，而非效忠皇權，有以下三點原因：

首先，是對將領的絕對服從，因為古代行軍打仗都是將軍領頭，皇帝很少會御駕親征，因此相較於帝王，士兵們反而會更加信賴有著革命情感的將軍。而且軍營是個講究紀律的地方，將軍掌握著士兵的生殺大權，一旦士兵違抗上級命令，到頭來就只有死路一條。

其次，士兵們長時間待在軍營裡，他們的思想和行為會互相潛移默化，一旦將軍決定謀反，就會召集親信將領對手下士兵進行「洗腦」，透過慷慨激昂的言論堵住士兵的悠悠之口，加上士兵們都是尋常百姓，沒有讀過什麼書，只要道理說得通就容易受到煽動。

最後，一旦將軍決定謀反，多半都會將士兵們召集起來，並且拋出各種誘人的條件，看是賞賜金銀財寶或是高官厚祿，畢竟說穿了，士兵們之所以行軍打仗都是為了賺錢養家糊口，錢財和地位的保證，無疑是替自己謀一個好前程。