緣 起

憂慮、負債、失眠的一夜

班廷於1891年11月4日,在加拿大安大略省的鄉下出生。1916年12月從多倫多大學醫學系畢業後,立即被送往法國擔任軍醫參加第一次世界大戰。班廷在作戰時,相當具有使命感,即使自己受了傷,仍繼續為其他傷兵們服務,因而獲頒了十字勳章。

班廷於1919年回到多倫多,並在病童醫院接受骨科外科醫師的住院訓練。隔年他向父親借了筆錢,在安大略省的倫敦市買了棟房子,開設一家外科診所,並從7月1日開始看診。但他的診所一直到了29日,才有第一位病人上門,而且第一個月的收入只有4元加幣。為現實所逼,班廷只好到在市區西邊的西安大略大學(University of Western Ontario)外科解剖系擔任米勒(Frederick G. Miller, 1884~1972)教授的助教,以領取非常微薄的時薪貼補家用。

班廷在參加第一次世界大戰之前和女友羅契(Edith E. Roach,1938~2020)訂了婚,但這段戀情後來卻因為經常爭吵而面臨瓦解。負債再加上感情的問題,使當時的班廷對生活深感憂慮。

1920年10月30日的晚上,被憂慮纏身的班廷一如往常地難以入睡。於睡前昏沉之際,他在床上閱讀了11月號的《外科婦產科期刊》(Surgery, Gynecology and Obstetrics),裡面有篇由拜倫(Moses Barron, 1884~1974)所撰寫的論文名為〈蘭氏小島與糖尿病的關係:以膽結石為例〉(The relation of the islets of Langerhans to diabetes with special reference to cases of pancreatic lithiasis)。在這篇大體解剖的病理論文中,拜倫提到:「胰管被結石擋住,胰臟因而萎縮,造成『腺泡細胞』(acinar cells)消失,但是蘭氏小島細胞仍存在,而病人也沒有糖尿病的症狀。」拜倫認為,這似乎意味著蘭氏小島細胞健康與否,與糖尿病有關。讀到這裡,班廷忽然睡意全失了。他的腦中冒出一個念頭:若是能利用實驗方法,將胰管結紮,讓部分的胰臟萎縮,或許就可以拿到不含外分泌物的胰臟內分泌物。他隨即起床,在一張卡片上寫下「糖尿病。結紮狗的胰管,維持狗活著直到腺泡細胞萎縮,只剩蘭氏小島。試著去分離內分泌物。以治療糖尿症。」(註:這份手稿現在仍保存在多倫多醫學學術院。原稿將糖尿病寫成Diabetus;糖尿症寫成glycosurea。都是拼錯的單字)卡片上原先註明的日期是“Oct 30/20”,但班廷又將1寫在30的0上面,因為當他寫完字卡時,已是31日的凌晨了。

在日後的回憶錄中,班廷提到當時的心境是:「如同往常煩躁而睡不著的晚上,我想到上課和那篇論文。我也想到我的苦楚。多麼希望我能脫離債務和遠離憂慮。」這失眠的一夜使班廷偶然出現了想法,果真成為了他後來擺脫困頓生活的契機。

班廷與麥克勞德的第一次見面

班廷有了如何得到胰臟內分泌物的想法,卻苦於自己沒受過學術實驗的訓練。因而在隔天馬上前往請教米勒教授,詢問若想研究內分泌學應該尋求誰的協助。米勒教授建議班廷可以找多倫多大學生理系主任麥克勞德談談,徵詢他的建議,他是來自蘇格蘭的內分泌學教授。在米勒的安排下,雙方於11月8日在麥克勞德的辦公室見了面。很顯然地,當時班廷與麥克勞德就相互不滿意對方。班廷在他的日記上寫道:「剛開始他還蠻容忍的,但顯然我沒有很好地呈現議題,於是他開始讀他桌上的信件。」而麥克勞德則是寫了:「我發現班廷醫師只有很膚淺的知道教科書上有關胰臟萃取物對糖尿病效用的知識。而對於實驗室內用來解決這個問題的方法,缺乏實務的瞭解。」當班廷要離開的時候,麥克勞德還對班廷說:「我跟你講,你想做的這個研究,可能只是花時間在證明一個錯誤的假說。你最好再好好想想看。」

回到倫敦後,班廷也回去徵詢了米勒教授的意見,但他也認為班廷要測試的可能是一個錯誤的假說。他對班廷說:「你真的要把你的診所關掉,然後跑去做個沒有錢、沒有收入的研究嗎?你最好再想一想。」接連受到兩個專家的負面建議,班廷於是心想:「要是我生意能夠好起來,我大概就不做這項研究了。」

到了隔年,診所的生意一直沒有好轉,因而在5月時,班廷還是決定前往多倫多大學進行研究。當時有兩位生理系大學部的專題生,貝斯德和諾柏(Clark Noble, 1900~1978)願意參加班廷的研究,但班廷認為應該只需要一位助手就夠了。於是,他們兩人就以擲銅板決定由誰參加,結果就由貝斯德取得了參加研究的機會。要在大學進行研究,就需要得到系主任的認可才行。由於多倫多的夏天既潮溼又悶熱,麥克勞德在確認完班廷的實驗細節後,就按往常回蘇格蘭去避暑了。於是從1921年5月17日起,班廷與貝斯德兩人就在醫學院的頂樓開始進行實驗。

抽絲剝繭的鑽研

胰臟內的確有可以調節血糖的神祕物質存在

班廷和貝斯德決定以狗作為實驗對象。實驗設計將兩隻狗編為一組,以410號的狗為例(圖8-10),在7月11日,先摘除這隻狗的胰臟,然後每天測量其血糖的濃度。7月27日時,可以觀察到血糖已明顯地升高,這個現象可以說明胰臟內的確有某種特殊的分泌物,可以調控血糖。到了7月30日,410號狗的體內血糖濃度已高達每公升200毫克(mg)。而與410號狗同組的另外一隻狗,則是在與摘除胰臟的同一天,用班廷前一年在手稿上所寫的方法,以手術結紮胰臟管,使胰臟自然萎縮,最後僅剩下蘭氏小島仍然會產生分泌物。在7月30日當天,他們摘除了這一隻狗萎縮的胰臟,並配合生理鹽水加以研磨,然後在早上10點鐘時,將這些胰臟萃取物注射到410號狗身上。兩個小時後,410號狗的血糖濃度就已經下降到每公升100毫克。到了下午2點時,他們又將0.2公克的葡萄糖溶於200 毫升的水,經由胃管餵食到410號狗的胃內,此狗體內的血糖濃度又開始逐漸地上升。接著,他們每隔一小時注射一次胰臟萃取液,而狗的血糖濃度就開始急劇地下降。這是醫學史上第一次證明:胰臟內的確有可以調節血糖的神祕物質存在。但到隔天,這隻410號狗就因「惡病體質」(cachexia)而死亡。班廷雖有受過醫師的訓練,但他的手術技巧其實不是很靈光,再加上狗的胰臟小,更是增加了手術難度。因此在班廷研究剛開始的時候,狗經常於還沒進入真正的實驗前,就因手術的感染導致腹腔發炎而死亡。很快地,麥克勞德在渡假前留給他們的狗都用光了,他們只好到多倫多街上向人們買狗回來進行研究。

8月3日時,他們注意到,已摘除胰臟的408號狗血糖濃度上升到275毫克,於是在8月4日下午1點時,為408號狗注射了4天前採自另一隻狗的胰臟萃取液5毫升。注射的兩小時後,牠的血糖濃度就成功降到了150毫克。到8月5日上午9點,408號狗的血糖值又升到了260毫克,這次他們故意改成打入5毫升肝萃取液,結果血糖仍然持續地上升,到11點時已達300毫克。此時,又換打入5毫升脾臟萃取液,該狗的血糖仍維持在300毫克,沒有下降。接著在下午2點、3點、4點,他們分批將胰臟萃取液打入408號狗體內,結果該狗的血糖就逐漸的下降到170毫克。隔日,該狗的血糖自然地逐漸上升。到了8月7日凌晨,濃度已高達430毫克。他們開始每隔2小時為其注射一次胰臟萃取液,在當天上午8點鐘時,血糖濃度就成功降到了110毫克。但到了11點鐘時,408號狗最終因腹膜炎而死亡。綜觀此次408號狗的實驗,獲得的最大成果是:他們證明了肝臟與脾臟的萃取液,均無法調控血糖,僅有胰臟萃取液具有此種效果。

真正能夠決定性確認胰臟萃取液具有調控血糖功能的,是於11月7日所進行的實驗。他們直接將葡萄糖水注射到16號狗的血管裡,想當然耳,其血糖濃度馬上直線上升。到了隔天下午3點,在該狗被打入胰臟萃取液後,血糖濃度馬上降了下來。到晚上8點時,血糖濃度自然地上升後,又再次注射胰臟萃取液進入16號狗體內,結果血糖濃度再次很快地下降了。這個實驗直接地證明了:胰臟萃取液裡的確有某種物質,可以調控血糖的濃度。這個先前被麥克勞德和米勒認為可能是錯誤的假說,其實是正確的!

在這一系列的實驗中,值得一提的是他們在9月分所進行的實驗。9月7日時,他們開始了對9號狗的實驗。實驗流程與前述類似,班廷和貝斯德同樣反覆地為摘除胰臟的實驗狗注射胰臟萃取液,以藉此確認是否真的具有調控血糖的效果。但此次實驗不一樣的是,在9月13日的上午9點,他們改以採自貓的胰臟萃取液進行注射,發現9號狗的血糖濃度竟然也會下降!到了下午2點時,他們再追加注射一次貓的胰臟萃取液,結果該狗的血糖仍持續下降。此次的研究使得他們瞭解到,狗與貓雖然是截然不同的動物,但是胰臟的分泌物都同樣能夠調控血糖的濃度。而且就算是進行跨物種的施打,胰臟萃取液於不同動物體內仍然能夠保有相同的作用。

雙方逐漸交惡

麥克勞德在9月21日時,從蘇格蘭的避暑假期返回多倫多大學,班廷向他報告了這期間的實驗結果。但麥克勞德不僅沒有感到驚豔,甚至還懷疑報告中的數據準確度,並要求他們再重做實驗。聽到他的質疑,班廷當場就發飆了。班廷不僅對麥克勞德的質疑表示憤怒,還接著要求他必須提供薪水、更大的實驗室空間以及另一位幫手給自己,並要求修繕會漏水的實驗室地板。對於班廷的諸多要求,麥克勞德全都不答應。憤怒的班廷就對麥克勞德說道:「那我會考慮改到梅耶診所(Mayo Clinic)或洛克菲勒醫學研究所(Rockefeller Institute for Medical Research) 進行實驗。」麥克勞德也怒回道:「你不要在那兒發牢騷!我就是多倫多大學。」此次會面就這樣不歡而散。在班廷回到實驗室後,就將整個過程都講給貝斯德聽。然後說了一句:「我會證明那狗娘養的,他不是多倫多大學。」(I will show that little son of a bitch that he is NOT the University of Toronto.)不過要等7年之後,貝斯德才終於感受到班廷那句話的真意。

幾天之後,麥克勞德雖然軟化答應了班廷所有的要求,但卻只給了班廷150元、貝斯德170元作為暑期的薪水。班廷甚至要靠藥學系的漢德森(Velyien E. Henderson, 1877~1945)教授幫忙,在藥學系找到一份每月250元的兼差職務,才能免於餓肚子。

1921年11月初的時候,麥克勞德要求班廷和貝斯德在學系的書報討論會上報告他們的實驗成果。但麥克勞德為他們介紹和講評時,卻一直用「我們」和「我們的」這兩個字眼,使得學生們誤以為這項實驗是由三人共同進行。結果在課後,班廷聽到學生們大大誇獎了麥克勞德的實驗功力很高強,這使得班廷更加怒火中燒,認為麥克勞德搶走了他們的實驗成果。

於同年年底,美國生理學會在康乃狄克州的耶魯大學舉行了年會。班廷、貝斯德與麥克勞德三人共同發表了以「胰臟的內分泌」為題的論文,但第一作者的列名居然是麥克勞德。而在演講時,班廷顯得結結巴巴、詞不達意,但反觀麥克勞德,卻是使用很優雅的字眼,陳述數據。在這場年會中,先前已發表有關胰臟萃取液論文的斯科特和克萊納也在場,並且對班廷提出了許多尖銳的問題,使得班廷難以招架。事實上,班廷並非是準備不足或是理論站不住腳,而是由於他是一位醫生。當時的醫科學生平常並不會接受到很好的學術訓練,而是以學徒制來學習看病的技術,因此他並不曉得該怎麼去應對這些尖銳的問題。此時,有勞於學院派教授出身的麥克勞德跳出來替班廷解圍,才化解了這個危機。但在麥克勞德發言的過程中,他的用詞一直是使用「我們」和「我們的」,這又再次觸犯了班廷的大忌。班廷從小在鄉下長大,而麥克勞德則來自充滿文化薰陶的家庭,因此兩人的認知並不相同。這件事對於直腸子的班廷來說,總覺得麥克勞德的說法是在搶他的功勞,因而非常憤怒。也因此,日後班廷對麥克勞德又更加嫌惡了。

關鍵人物的出現

1921年底,出現了兩位協助胰島素萃取技術發展的關鍵人物。一位是著名的禮來藥廠(Eli Llly)研發部主任克勞斯(George H. A.Clowes, 1877~1958),另一位則是美國洛克菲勒獎學金得主的科利普(James B. Collip, 1892~1965)教授(圖8-11)。

克勞斯也出席了1921年那次的美國生理學會年會。在聽完班廷他們的演講後,立即嗅到了商機的存在,於是在會後馬上詢問麥克勞德,他的藥廠是否能夠幫忙純化胰臟的萃取物。但當時的麥克勞德回覆他說:「商機還沒成熟。」

禮來藥廠是一個很獨特的公司,由一對父子共同經營,在當時已有四十多年的歷史了。他們經營的理念不太強調生意,但卻很重視研究。克勞斯雖然是英國人但是在德國拿到化學博士學位,並受到了禮來藥廠的挖角,讓他擔任研發部的主任,還給了他一個條件:不需要發展藥品,唯一的責任就是跟大學教授們交朋友,並進行他有興趣的研究。到職後的克勞斯在暑期時間,會到麻州伍茲霍爾(Woods Hole)的海洋生物實驗室(Marine Biological Laboratory)進行有關海洋生物的研究;而其他的時間,就是到處參加學會和教授們培養私人友誼。也正是因為這個契機,使得後來禮來藥廠藉由生產胰島素,而獲得了數十億以上的利潤。

另一位關鍵人物―科利普教授在1921年底時,正好來到麥克勞德的實驗室與其進行為期半年的合作研究。科利普從學士到博士的學位都是在多倫多大學從事生物化學研究。而當時的他,則是在多倫多西邊艾伯塔省(Alberta)的艾伯塔大學(University of Alberta)擔任教授。麥克勞德知道這時候班廷的團隊需要一位懂得萃取胰臟分泌液的專家,因此向科利普邀請道:「你的專業是生物化學,對於分離化合物相信一定非常拿手。所以想邀請你從我的實驗室轉到班廷的團隊,幫助他們進行萃取的工作。」於是,科利普轉與班廷的團隊合作了將近半年的時間,主要負責萃取胰臟分泌液的工作,在班廷的研究中扮演了很關鍵的角色。

原先班廷所使用的實驗室空間,因為科利普的加入而不敷使用,於是開始另外使用康納特實驗室(Connaught Laboratory)的空間。康納特實驗室是由一位多倫多大學的校董事―谷德漢上校(Albert Gooderham, 1861~1935)捐錢所建。谷德漢在19世紀末曾幫英國打過仗,因此得到了上校的頭銜。同時,他也是位事業很成功的酒商,累積了龐大的財富。在1914年時,捐錢為多倫多大學建造了這棟實驗室。康納特實驗室主要是給衛生學系的費茲捷爾(John G. FitzGerald, 1882~1940)教授使用來生產抗白喉病的疫苗,但由於這間建築有很大的空間,因此科利普也得以在那裡進行萃取胰臟分泌液的工作。

1922年1月19日,科利普開始進行萃取胰臟分泌液的工作。拜科利普的專業所賜,他分析出了為什麼先前班廷和貝斯德所得到的萃取液純度都不高的原因。因為麥克勞德教他們的方法是:把胰臟取出來後,置於保持低溫的生理食鹽水中研磨,然後再進行過濾。然而這種處理方式會在萃取液中留有許多雜質。現在我們知道,蘭氏小島除了分泌胰島素之外,還分泌其他三種化合物。班廷先前只用生理食鹽水進行萃取,是很粗糙的方法。科利普用一系列不同濃度的酒精進行萃取,結果他發現在濃度50%、65%時都有沉澱物出現,但超過90%後就什麼都沒有了。從這觀察中他得知,「臨界點」(critical point)是89%的酒精,也就是說在該濃度的酒精中,能夠萃取出最高純度的胰島素。接著,科利普又有了項新創舉。為了證明胰島素的存在,班廷和貝斯德過去的實驗一次皆要使用兩隻狗,這相當耗費金錢,而且實驗用狗也不好買到。經過考量後,科利普改用家兔當做材料。實驗方式一樣是先測量家兔血糖濃度後,再打入胰臟萃取液進行觀察。若是1毫升的萃取液,能使得家兔的血糖降低10毫克,則定義該萃取液為「一個家兔單位」(1 rabbit unit)。他的這項創舉,不僅省去了每次都要使用兩隻狗來做實驗的麻煩,也加快了研究的進展。

(本文摘自《歪打正著的科學意外》/三民書局)

【內容簡介】有些重大的科學發現是「歪打正著的意外」?!

然而,獨具慧眼的人才能從「意外」窺見新發現的契機。

透過這本書讓您重新定義「意外」的價值。

「機運青睞有準備的心靈」——路易.巴斯德

科學發展並非都是循規蹈矩的過程,事實上很多突破性的發現,都來自於「歪打正著的意外發現」。關於這些「意外」,當然可以歸因於幸運女神心血來潮的青睞,但也不能忘記一點:這樣的青睞也必須仰賴有緣人事前的充足準備,才能從中發現隱藏的驚喜。

您可知道,世界上第一顆電池的誕生,可是為了反駁其他人的理論才製造出來的?結果這顆電池不僅成功推翻了原先的理論,更開啟了後續電與磁領域的研究!您可知道,醫學上常用的X光的發現,竟然還得歸因於發現者侖琴患有色盲!?這項發現可以說是推動了醫學邁進一大步。您喜歡看八點檔連續劇嗎?那潑辣、灑狗血的劇情總是讓我們愛不釋手,那您一定會喜歡胰島素的故事!這可是一段曲折離奇的歷史,過程中的峰迴路轉、高潮迭起,絕對堪比八點檔連續劇,您絕對不容錯過!

本書收錄臺大科學教育發展中心「探索基礎科學講座」的演講內容,先從歷史、哲學及社會學的角度切入,爬梳「意外發現」在科學中的角色;接著回顧電磁學四個有名的實驗;再依循光科學與照相技術,介紹X射線及放射線一連串偶然的發現;並一同探索物理奇才費米在科學史上驚奇連連的歷史軌跡;而高分子的發展過程中,導電高分子的幸運發現,開展了有機太陽能電池與生物感測器等的研究新方向;沙利竇邁分子和盤尼西林,意外引發人們擔憂的美麗與哀愁;胰島素的問世,奠定了整個醫學史的里程碑。

透過介紹這些經典的幸運發現,我們可以認知到,科學史上層出不窮的「未知意外」,不僅為科學研究帶來革命與創新,也帶給社會長足進步與變化。

【作者簡介】臺大科學教育發展中心

自2009年起,臺大科學教育發展中心每年舉辦「探索基礎科學講座」,每次系列講座選定一個主題,廣邀該領域科學大師們開講,並另請寫手整理成文章。

本期講者:楊振邦 (加拿大多倫多大學科技史與科學哲學研究所副教授)、高崇文 (中原大學物理系暨研究所教授)、蔣正偉 (臺灣大學物理學系教授)、鄭原忠 (臺灣大學化學系教授)、陳俊太 (交通大學應用化學系教授兼副學務長)、周成功 (陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所兼任教授)、王道還 (人類生物學者)、嚴宏洋 (國立海洋生物博物館特聘講座教授)。