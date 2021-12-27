不少情侶或夫妻在交往、結婚周年紀念日時，都會為另一半準備禮物或驚喜，希望可以用最浪漫的方式度過特別的日子。泰國一名女網友近日分享，她的男友在交往2天時，就直接匯給她100萬泰銖（約新台幣82.4萬），交往1周年時更買下一間豪華公寓送給她，讓其他人看了都羨慕不已。

根據泰媒報導，這名女網友「@bonus_sasi」經常在TikTok上分享自己的生活日常，最近她PO影片向男友表達感謝，透露對方在交往第2天的時候，就直接匯給她100萬泰銖，交往1周年時，更是直接送她一間價值上千萬泰銖（約新台幣824萬）的豪華公寓。

而2人平時的相處過程中，只要女網友主動洗碗、收垃圾或洗曬衣服等家務，男友就會給她酬勞，同時她也強調男友是個好男人，經常幫忙她，還會假扮成各式商店的「店員」替她服務，每段影片都透露出2人的感情相當甜蜜，女網友還發文直呼，自己真的不是在炫耀。

不少人看到影片後都覺得十分羨慕，紛紛留言：「妳男友有其他朋友可以介紹給我嗎？」、「為什麼我都遇不到這種男友？」、「48小時就給100萬泰銖？下次難道要送妳全世界嗎？」、「真期待他送妳的2周年禮物」；不過也有人持反面看法，「如果這不是在炫耀，什麼才是在炫耀？」、「真正愛妳的人，才不會一直用金錢和物質來展現」，甚至對於男友才交往2天就送現金的行為感到不解，質疑「案情並不單純」。