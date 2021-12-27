替小孩取名不是件簡單的事，除了必須蘊含父母的期望和祝福外，還得小心將來孩子不會被同儕取笑。大陸一名李姓男子和拜姓女子結婚，一口氣生下五胞胎，由於夫妻雙方已經說好，要讓孩子使用複姓，取名這件事讓2人傷透了腦筋，最後只好向爺爺求助，結果卻讓大家哭笑不得。

根據《網易新聞》報導，李剛和拜琳透過媒人介紹認識，過不久後就結婚，由於2邊家長都急著想抱孫，夫妻2人只好「努力做人」，半年以後終於順利懷孕，不過產檢時醫生發現，拜琳懷的可能是多胞胎，建議他們減胎，但2人認為經濟條件不差，就算生下5胞胎也有能力撫養，因此沒有打算減胎。

所幸懷孕過程還算順利，腹中的胎兒發育也非常良好，只不過夫妻2人都是獨生子女，所以在全家人討論過後，決定讓孩子使用複姓，但寶寶尚未出生，李剛必須在還不知道孩子性別的前提下先想好5個名字，讓他傷透了腦筋，最後只好找寶寶的爺爺幫忙，對方沒幾天就把名字想好，但一直不願意向夫妻透露，表示要等到寶寶出生時再公布。

幾個月後拜琳有驚無險地生下了5個寶寶，分別為3男2女，這時爺爺拿出一張紙，他認為既然孩子是先後出生的，因此按照順序取名為李拜一、李拜二、李拜三、李拜四、李拜五，拜琳聽完以後哭笑不得，卻也不知道如何反駁，而李剛則在考慮，是否真的要用這個名字替孩子報戶口。