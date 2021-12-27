許多有錢人出席活動的時候，都喜歡租借加長型禮車，以顯示自己高貴的身分。美國曾出現過一輛「世界最長的禮車」，在長達30.5公尺的車身中，不但有許多房間，還有露天游泳池和停機坪，誇張的設施讓它風靡一時，後來卻因為實在太長，禮車斷成兩截，最終不得不提早退休。

目前「美國夢」被移到佛羅里達某間汽車博物館進行修復。(影片來源/YouTube/Mr. Luxury)

綜合外媒報導，美國設計師歐柏格（Jay Ohrberg）以凱迪拉克豪華敞篷房車（Cadillac Eldorado）為基礎，打造一輛長達30.5公尺的「超級加長型禮車」，歐伯格將它命名為「美國夢（The American Dream）」，它曾獲金氏世界紀錄認證為「最長汽車」，整輛禮車共有26個輪胎，前後皆配有一對V8引擎。

「美國夢」的載客上限為70人，車廂內還配置數個房間，以及電視、冰箱、按摩浴缸等設備，更誇張的是，車上竟還有露天游泳池和迷你高爾夫球場，車尾處則設計成停機坪，提供輕型直升機降落。若是想要租用「美國夢」，就必須支付每小時50美金（約新台幣1384元）到200美金（約新台幣5539元）的費用。

This was the longest limo in the world called "the American dream"

it has aged as well as the American dream has pic.twitter.com/Br7rFEDal1 — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) August 10, 2021

但也因為這輛禮車實在太特別，導致它雖然可以順利上路，卻幾乎找不到合適的停車位，過長的車身也容易妨礙車輛進出，再加上維護費用高昂、很難找到維修零件，該禮車甚至因為缺乏保養而從中間斷成兩截，最後在2012年遭到淘汰。不過目前「美國夢」已經被移到佛羅里達某間汽車博物館進行修復，預計很快就可以展出。