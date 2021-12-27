現代科技發達，資源也比較豐富，因此大部分人每天都會洗澡，但在古代想要洗澡卻不是件容易的事，就算不少朝代都相當重視「沐浴」，《禮記》中便寫明：「三日具沐，五日具浴」，也就是三天洗一次頭、五天洗一次澡，漢代的官員更有名為「休沐」的假日，不過對於普通人家的女性來說，洗澡仍然是件難事。

根據《鳳凰新聞》報導，其實從宋朝以後，民間的公共澡堂就開始普及，還出現了提供專業洗澡服務的「香水行」，到了明清年間，名為「混堂」的澡堂更是遍布各地，士大夫們經常會到這裡來洗澡；然而在封建制度的規範之下，女子不能在外拋頭露面，更不用說到公共澡堂洗澡，所以再怎麼愛乾淨的女子，也都只能關起門來在家中沐浴。

對於達官貴人的女子來說，在家洗澡並不難，雖然當時的技術條件有限，但在洗澡設備上卻相當用心，例如周代的「季子白浴盆」，是現存最早的古代浴盆，四周共有8顆獸頭，設計相當精美；秦朝提供給嬪妃的浴池，則設有壁爐和陶製管道，甚至還有地漏和排水道；唐朝華清池溫泉浴池遺址更是以白石鋪設，還有類似於現代蓮蓬頭的「蓮花噴頭」。

因此洗澡這件事對有錢人家的女子來說，已經不是「多久洗一次」，而是「怎麼洗才舒服」，越接近現代，她們所使用的洗澡設備就越高級、奢華。但在普通人家，洗澡不只是技術問題，更是經濟問題，以最基本的「燒水」來說，一直到了明清年間，用於生火的燃料仍價格不菲，買回來後還需要用於居家取暖，能夠拿來燒水洗澡的燃料根本不夠。

儘管如此，某些重大日子就算再困難也要洗澡，比如結婚這種大喜之日，元朝就有新娘結婚前要先「家人送女兒入堂中澡浴」的習俗，明清年間的女子結婚當天也要在吉時洗澡；另外像是端午節、七夕等傳統節日，也是古代女子們必須洗澡的大日子。