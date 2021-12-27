清代宮廷劇中，都會看見後宮妃子的脖子上不約而同的繫著一條白絹，讓人不解背後用途。事實上，這條白絹並非為了保暖，也不是嬪妃們因為愛漂亮的穿搭配件，而是為了方便皇帝！

根據《搜狐網》報導，大部分的人可能會認為，清朝妃子的脖子上，無一例外都繫著一條白絹，是做為保暖使用，跟現代的圍巾差不多。事實上這條白絹有一個高貴的名字，就叫做「龍華」，是清代滿族婦女的一種配飾，顏色為白色，質地多為絹、綢，使用時圍繫於頸項。

千萬別小看這樣一個白絹，其實背後有等級之分，宮女只能使用材質普通的純白色龍華，尺寸長度也有一定的規定。至於嬪妃們所配戴的龍華，一般來說，都以「四君子」等花草為主，不過不同品級的妃子，龍華的材質和尺寸還是有要求的，品級不同，材質也會有所不同，就連長度也不一樣。而像牡丹這樣彰顯高貴的花，一般是皇后才能夠享有的。

而龍華最主要的用途，其實是為了方便皇帝辨認妃嬪的身分和地位，畢竟皇帝後宮佳麗三千，除了寵妃之外，一時之間也認不出來誰是誰，因此在難以辨別宮中女子地位的時候，也能根據龍華以及服飾判斷身分，畢竟這比要一個一個記下她們的名字，還來得更直覺、更方便一些。