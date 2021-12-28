現代女性對於「一夫多妻制」，一般都是無法接受的，不過馬來西亞部分地區因宗教關係，允許一夫多妻。馬來西亞吉蘭丹州一名人妻結婚後，由於丈夫經常到外地出差，不甘寂寞的她竟要求丈夫納妾，丈夫也替妻子圓夢，陸續娶了3名女性，而此事曝光後，也讓人直呼不可思議。

根據當地媒體《mStar》報導，31歲Mimi在2014年與擔任承包商的丈夫Wary結婚，婚後由於丈夫因工作經常到外地出差，讓她感到生活很無聊，竟要求對方納妾，Wary也沒讓妻子失望，娶了妻子的閨蜜，Mimi提到，「我一直很想有人陪伴我，所以提出納妾的想法，第二位妻子其實就是我最好的朋友，男人不可能放過這麼好的機會，但納妾還是有附加條件的，不過基於隱私，不方便透露」。

Mimi進一步表示，「這種事情真的很特殊，但為了自己的幸福和事業，每個人都可以學著容忍，重要的是，丈夫必須懂得公平對待每位妻子，而且愛也必須平等」，而當得知丈夫要再娶第三及第四位妻子時，Mimi也表示同意，認為只要丈夫在愛上能公平付出，而且負擔得起照顧她們的生活，就不覺得丈夫有錯。

丈夫Wary在12月21日舉行第四場婚禮，如今擁有4名妻子，分別是31歲Mimi、26歲Rina、25歲Anis及25歲Tiha，而她們也居住在不同的房子裡，近日她們也在抖音分享婚禮現場，一夫多妻制的婚姻關係，也讓不少人大開眼界。