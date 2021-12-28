不少人深信外星人真實存在，並積極地四處尋找證據，然而有關外星人、UFO的問題至今仍是未解之謎。外國一名男網友近日在使用「Google地球」的過程中，意外發現南極一處湖泊上，有一個直徑40公尺的綠色不明飛行物，懷疑這很可能就是UFO，直呼外星人100%存在。

沃林認為這座心型湖泊是UFO墜毀時撞出來的大洞。(影片來源/YouTube/UFO Sightings Daily)

根據《每日星報》報導，UFO獵人沃林（Scott C Waring）近日在YouTube頻道上傳一段影片，他使用Google地球（Google Earth）查看南極地區，發現某處心型湖泊上竟出現一個綠色的不明飛行物，沃林相信這就是一架綠色UFO，且它在某次飛行中因為出了事故而墜毀到南極，並在冰層上撞出一個心型大洞。

沃林展示的這張空拍影像攝於2009年11月6日，他指出南極是外星人和UFO絕佳的藏身地點，因為很少有人會在杳無人煙的南極發現他們的存在，不過沃林表示，當這段影片公開以後，各國都會爭相搶奪這個「寶貝」，並且這架UFO將能夠證實外星人100%存在，而且就在地球上。

大多數沃林的粉絲都認同他的說法，紛紛留言：「驚人的發現！」、「這真的很值得用無人機去探查一下吧」、「我希望這些外星人可以離開UFO，走出來向全地球人展示自己」；但也有網友持反對意見，認為這個綠色不明物體很可能只是一種自然現象，同時也指出有許多大海或湖泊，都曾出現過同片水域、不同水色的情況。