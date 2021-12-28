印度中央邦一戶人家的看門狗，日前似乎聽到門外有動靜，情緒變得有些躁動，但隔天一家人才發現，愛犬竟憑空消失，調閱監視器後發現，狗竟被一隻豹叼走，而且過程約15秒左右，讓人看了膽戰心驚，當地村民也很擔心自身安危。

一隻豹闖入村莊將看門狗叼走，過程僅15秒，讓人看了寒毛直豎。(影片來源/YouTube/6IX WORLD NEWS)

根據《每日郵報》報導，中央邦恰塔爾普爾（Chhatarpur）12月初，出現了一隻豹在村裡遊蕩，一戶人家飼養的看門狗發現後，便開始對大門狂吠，希望以此嚇走靠近者，沒想到反而引起豹的注意，隨後竟爬上3公尺高的大門，並跳進院子裡追狗。

看門狗發現不對勁後，趕緊轉身逃跑，但為時已晚，豹只花了15秒就成功咬住狗，叼著牠的身體輕鬆翻過圍牆，並消失在黑夜中。而這段影片由印度林業局一名職員分享，他寫下「看那隻身手矯健的豹，其它動物根本沒有存活的機會」，驚悚過程引發討論。

而這並非豹首次闖入恰塔爾普爾，6月時當地一間農場發現，附近似乎有豹的蹤跡，因此裝設監視器察看，但只拍到部分身影，豹雖然沒有靠近農場，但也造成民眾人心惶惶，林業局只能採取預防措施，安裝陷阱、籠子及監視器拍攝，用以防止豹靠近。