北非國家阿爾及利亞一名73歲老婦,最近因為腹痛而到醫院求診,未料在照X光檢查的時候,發現她的體內竟有7個月大且已經鈣化的「石頭嬰」,孕育時間長達35年,而且在過去的檢查中,也都沒有察覺這個「石頭嬰」的存在,讓眾人相當震驚。

Pic shows 30-year-old 'stone baby' fetus found in womb of elderly woman https://t.co/fVXDB3GYTq — The Sun (@TheSun_NI) December 26, 2021

根據《太陽報》報導,阿爾及利亞(Algeria)東部斯基克達市(Skikda)一名73歲的婦人,近日因為腹痛求診,照X光檢查的時候,竟發現她體內有一個懷孕7個月大、重達4.5磅(2.04公斤)的「石頭嬰」。

醫生推測,這個石頭嬰是在35年前因子宮外孕而形成,但這麼多年以來,婦人的健康狀況都十分良好,沒有因此受到傷害,更詭異的是,過去她還曾做過放射治療,但當時的電腦斷層掃描都沒有發現這個情況。

據報導指出,這種現象被稱作「石胎(Lithopedion)」,由於子宮外孕導致胚胎因供血不足而死亡,但胚胎體積過大無法被細胞吞噬,又無法自行排出母親體外,最後身體就會將其鈣化(Calcification)。

美國克利夫蘭大學案例醫學中心(University Hospitals Case Medical Center in Cleveland)的金博士(Kim Garcsi)表示,胚胎鈣化後可以保護母體不受感染,但同時也會因為身體沒有任何異狀,而不易被察覺。根據1996年發表在《皇家醫學會誌》(Journal of the Royal Society of Medicine)的論文稱,「石胎」在文獻記錄中只出現過290例左右,是非常罕見的現象。