北非國家阿爾及利亞一名73歲老婦，最近因為腹痛而到醫院求診，未料在照X光檢查的時候，發現她的體內竟有7個月大且已經鈣化的「石頭嬰」，孕育時間長達35年，而且在過去的檢查中，也都沒有察覺這個「石頭嬰」的存在，讓眾人相當震驚。

Pic shows 30-year-old 'stone baby' fetus found in womb of elderly woman https://t.co/fVXDB3GYTq — The Sun (@TheSun_NI) December 26, 2021

根據《太陽報》報導，阿爾及利亞（Algeria）東部斯基克達市（Skikda）一名73歲的婦人，近日因為腹痛求診，照X光檢查的時候，竟發現她體內有一個懷孕7個月大、重達4.5磅（2.04公斤）的「石頭嬰」。

醫生推測，這個石頭嬰是在35年前因子宮外孕而形成，但這麼多年以來，婦人的健康狀況都十分良好，沒有因此受到傷害，更詭異的是，過去她還曾做過放射治療，但當時的電腦斷層掃描都沒有發現這個情況。

據報導指出，這種現象被稱作「石胎（Lithopedion）」，由於子宮外孕導致胚胎因供血不足而死亡，但胚胎體積過大無法被細胞吞噬，又無法自行排出母親體外，最後身體就會將其鈣化（Calcification）。

美國克利夫蘭大學案例醫學中心（University Hospitals Case Medical Center in Cleveland）的金博士（Kim Garcsi）表示，胚胎鈣化後可以保護母體不受感染，但同時也會因為身體沒有任何異狀，而不易被察覺。根據1996年發表在《皇家醫學會誌》（Journal of the Royal Society of Medicine）的論文稱，「石胎」在文獻記錄中只出現過290例左右，是非常罕見的現象。