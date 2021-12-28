大陸浙江一名高齡90歲的阿嬤日前走失，她的女兒發現後趕緊報警，調閱監視器才找到人，只見阿嬤蹣跚的走在路上，而家中飼養的紅貴賓像保鑣一樣，始終守在阿嬤的身邊，時間長達7個小時，看到愛犬如此忠心，也讓人看了非常感動。

浙江嘉善縣一名90歲阿嬤日前走失，66歲王姓女兒發現後，遍尋不著便立即報警，指母親已走失好幾個小時，警方調閱附近監視器，順利找到阿嬤的身影，只見她手拿紅色包袱，步履蹣跚地走在路上，從白天走到天黑，時間長達7個小時。

而阿嬤身邊跟著一個小身影，是他們家中飼養的紅貴賓狗，牠跟著阿嬤出門，一路上宛如飼主的保鑣，堅持守在阿嬤身邊，只要她停下腳步，紅貴賓也會跟著停下來。最終警方順利找到阿嬤與她的愛犬，不過阿嬤因長時間未進食，身體顯得有些虛弱，隨後警察將他們帶上車，並安全送回家人的身邊。

監視器畫面曝光後，不少網友感動的說，「狗狗真得是人類最好的家人」、「狗狗太暖了，牠渴到喝路邊的積水，還一直陪伴在老奶奶身邊」、「這個世界上只有兩樣東西不會背叛你，一是你口袋裡的錢，第二就是狗」、「這隻狗應該是來報恩的吧！回家要加雞腿」。