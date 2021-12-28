狗真的是人類最忠誠的伙伴，總會不遺餘力地拚命保護飼主。近日印度一隻杜賓犬發現一條劇毒眼鏡蛇闖入自家庭院，立刻上前和牠「激戰」，飼主聽到愛犬不斷吠叫的聲音覺得不對勁，於是連忙趕到庭院查看狀況，所幸杜賓犬並未中毒受傷，平安地叼著受重傷的眼鏡蛇出現在飼主眼前。

根據《印度時報》報導，這隻杜賓犬名叫卡利（Kali），原先牠待在住家的院子看門，過程中看見一條擁有劇毒的眼鏡蛇闖入，牠立刻開啟「保衛模式」，不斷對著這條蛇吠叫，還和牠展開一場激戰；飼主一家聽見屋外傳來的騷動，急忙跑到院子查看狀況，只見卡利已經戰勝眼鏡蛇，將牠叼在嘴裡，走到飼主的面前。

飼主見狀著急地檢查愛犬的身體，不過幸運的是，牠並沒有因此而受傷或中毒，最後牠總算願意鬆口、放下眼鏡蛇，讓大家都鬆了一口氣。據報導指出，這種眼鏡蛇具有極其致命的毒性，人類若是被咬到，在短短幾分鐘內就會死亡。

事實上過去也曾發生過類似事件，一隻杜賓犬為了保護飼主而和4條眼鏡蛇搏鬥，圍觀者透露，這場打鬥持續很長一段時間，過程中杜賓犬流了許多血，雖然最後成功殺死了4條眼鏡蛇，但牠也因為被眼鏡蛇咬傷而不幸倒下。