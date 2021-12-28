秦朝巴蜀地區有一名寡婦「巴清」，靠創業一夕致富，是古時非常著名的女商人，還因此被記錄在《史記》裡，不僅如此，秦始皇甚至還為她建造了一座高台，豈料演變成巴清與秦王關係匪淺，但事實並非如此，而是藏有商業利益。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，古時巴蜀地區分為蜀國與巴國，之後都被秦朝統治，秦以此為根據地，獲得糧食與資源，順利壯大並征服六國，而巴國一名寡婦「巴清」在當時非常有名，清是她的名字、姓氏不詳，而巴則是來源地，位於現今重慶一帶，對於當時經濟非常有貢獻。

巴清被記錄在《史記 貨殖列傳》，「巴寡婦清，其先得丹穴，而擅其利數世，家亦不訾。清，寡婦也，能守其業，用財自衛，不見侵犯。秦皇帝以為貞婦而客之，為築女懷清台。清窮鄉寡婦，禮抗萬乘，名顯天下，豈非以富邪？」，指她雖是一名寡婦，但富有到名顯天下，不僅如此，秦始皇相當重視她，認為她非常有節操，還為她築了一座高台。

于賡哲提到，巴清因死守貞節並拒絕改嫁，之後被秦始皇召見，但他認為，守貞舉動並非召見原因，主要是巴清擁有丹穴，當時她發現汞礦，並因此一夕致富，根據史料推斷，巴清開發的汞礦可能位於涪陵地區，而且汞礦在古代尤為重要，這也是秦始皇重視巴清的原因。

汞不只用於煉不老仙藥，還有日常用品中的化妝品，被古人稱為丹砂的氧化汞，就是用於調色，例如唐代時期的口脂或腮紅，這類用品多為高層人士使用，因此營利非常大，製作配方更是保密到家，唐朝著名醫師孫思邈曾透露，這類化妝品內含名貴香料，例如沉香、丁香、甲香、麝香及蘇合香等。

在魏晉南北朝時，製作口脂常使用動物脂肪，但由於較為油膩，因此到唐代時，便改為白蠟或黃蠟，利用丹砂進行調色。汞的另一作用就是防腐，先秦時期皇室墓葬需注入水銀作為水池，另外就是在死者嘴裡灌入水銀，認為這樣可以使屍體不腐壞。

在《越絕書》裡提到，位於蘇州虎丘的吳王闔閭墓裡，就曾指墓裡有使用汞模擬的水池，「闔廬冢，在閶門外，名虎丘。下池廣六十步，水深丈五尺。銅槨三重。澒池六尺」，其中提到的「澒」就是水銀，另外《史記 秦始皇本紀》提到，秦始皇的地宮裡使用大量水銀，模擬江河大海，于賡哲教授認為，秦始皇會重視巴清，主要是需要水銀，而巴清是主要供貨商，再者他也很重視人才，因此建了一座高台以表彰巴清的事蹟。