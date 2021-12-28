許多人喜歡吃海鮮，甚至不顧「痛風」危機。日本一名網友先前到超市，買回來一顆「巨型牡蠣」，長度長達20公分，他將牡蠣照分享至推特，在網路上引發討論，買家事後也分享食用心得，形容吃這顆牡蠣像是直接喝海水。

根據日媒「Jタウンネット」報導，一名網友@MitsuPongPong日前到生鮮超市購物時，發現了一顆超巨大的牡蠣，價格約450日幣（約新台幣108元），順利吸引他的注意便買回家，更直呼牡蠣是「令和的怪物」，隨後他也po出比照圖，只見他的5歲兒子將手放在旁邊，牡蠣比他的手還大。

@MitsuPongPong補充表示，當時他買了2顆牡蠣，一顆長約20公分，另一顆則是15公分。不過牡蠣為何會異常巨大呢？據悉，業者透過特殊技術，才讓牡蠣長到如此大的地步，由於牡蠣在岩手縣大船渡灣養殖，因此業者借用岩手縣出身的棒球選手佐佐木朗希綽號「令和的怪物」來命名。

巨型牡蠣照片曝光後，在網路上掀起討論，不少網友表示「大到像妖怪」、「這真的是牡蠣嗎？從來沒看過這種尺寸」、「巨型牡蠣多吃幾顆，很有可能會痛風」。@MitsuPongPong試吃完後表示，牡蠣尺寸雖然很大，但該有的美味一分不減，就像是暢飲大海。