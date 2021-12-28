在古代封建社會有許多傳統習俗，古人不只重視在世時的行為舉止是否符合禮教，也相當重視自己的身後之事，在大量的墓陵遺址中可以發現，有錢有權的名門貴族墓穴中，除了放置各種奢華的陪葬品外，還會有許多陪葬之人的遺骸，究竟這項叫人陪葬的習俗從何而來？又是在何時消失呢？

綜合陸媒報導，在歷史記載上，自史前時期就已經有殉葬文化，一直到後來商周時期最為興盛，野心越來越膨脹的貴族諸侯們，不但在生前要彰顯自己的權力地位，就連死後也想要「炫富」、「刷存在感」，《墨子‧節葬下》便記載：「天子諸侯殺殉，眾者數百，寡者數十。將軍大夫殺殉，眾者數十，寡者數人」，考古學家在商朝貴族的墓穴遺址也幾乎都有發現人殉的現象。

春秋時期秦武公的殉葬人數共有66人，秦穆公的人殉更多達177人，其中便包含名臣子車氏三良奄息、仲行、鍼虎，導致秦國國勢就此中衰，除了國君以外，秦國的中小貴族也使用人殉，大量無辜人口死亡，造成勞動力減少、百姓精神負擔大，為了解決當時的國家問題，秦獻公繼位後便下令廢止人殉制度，秦始皇一統天下後也改以製作兵馬俑陪葬。

然而人殉制度一直到漢朝以後才逐漸式微，不少帝王也效法秦始皇，改以人俑陪葬，雖然使用人殉的數量減少，但這項殘忍的陪葬方式仍存在於社會中。

一直到了元明清時期，人殉制度再度死灰復燃，元代大肆鼓勵民間殉葬，《元史》中就有多處記載，「順德馬奔妻胡閏奴、真定民妻周氏、冀甯民妻魏益紅以夫死自猛殉葬，並旌其門」；朱元璋則開啟明代殉葬惡習，不但在兒子死後，命令兒子的王妃、小妾、奴僕殉葬，他自己過世後也有46名嬪妃殉葬；而清朝在順治、康熙年間仍有殉葬的風氣，後來才明令禁止殉葬，雖然一時間很難將維持幾百年的習俗戒除，但人殉制度從此逐漸消失。