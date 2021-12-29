美國底特律動物福利組織日前接獲民眾告知，會帶60至80隻長尾鸚鵡過去安置，豈料竟來了800多隻，讓工作人員傻眼，經過詢問後得知，原飼主本來只是想繁殖幾隻鸚鵡，豈料竟然大失控，如今數量多達800多隻，每個月的伙食費讓他們吃不消，因此向動物組織求助。

綜合外媒報導，底特律動物福利組織（Detroit Animal Welfare Group）負責人勒本蒂（Kelley LeBonty）透露，當時飼主的兒子向他們聯絡，表示會帶60至80隻長尾鸚鵡過來安置，沒想到卻來了數百隻，對方坦言，父親原本只是想繁殖幾隻鸚鵡，豈料結果卻大失控，讓他們相當頭痛。

不僅如此，為了照顧這些鳥，他們每個月要多花1200美元（約3.3萬新台幣）的伙食費，也造成經濟上的壓力，因此才會向動物組織求助，勒本蒂對此表示，「鳥類很容易繁殖，如果你不控制局勢，就會演變成如今這種狀況」，而原飼主無力照顧這些鳥，也沒辦法提供良好的環境，鸚鵡被送來組織前，一直生活在狹小房間內。

勒本蒂表示，鸚鵡送來時被關在7個籠子裡，「由於空間很小，牠們身體幾乎重疊在一起，而且情緒顯得很緊張，在籠裡一動也不動」，最終動物組織收到836隻鸚鵡，雖然他們感到非常震驚，但也不忍拒收這些鳥，有些鳥的身體很健康，但也有的眼睛和鳥爪出現問題，未來將對鸚鵡進行2至4個星期的評估，之後才會開放民眾領養。