印度東北部的甘加普爾村一頭母羊懷孕，近日順利生下小羊，豈料幼崽出生後，主人馬上發現不對勁，羊寶寶竟擁有一張「人臉」，不僅如此，牠全身光滑且沒有尾巴，出生沒多久就斷氣，詭異模樣嚇壞當地居民。

Farmer's goat 'gives birth to deformed, hairless kid with face of human baby'https://t.co/FsesX2xMaS pic.twitter.com/Xk2uaXE4h9 — The Mirror (@DailyMirror) December 28, 2021

根據《鏡報》報導，甘加普爾村（Gangapur village）一名46歲飼主可爾達斯（Shankar Das），日前發現他養的母羊即將生產，趕緊幫忙接生，豈料竟生出一隻「人面羊」，不過牠出生沒多久就斷氣，當時鄰居得知後，也紛紛跑來圍觀，看到畸形小羊全嚇傻。

小羊擁有與人類極為相似的臉，可見類似人的雙眼、塌鼻和厚唇，全身只有2條腿，而且軀體呈現扭曲形狀、沒有任何毛髮，下半身的尾巴消失。當時鄰居以為會看到一頭可愛小羊，沒想到卻是怪物，都感到非常失望，可爾達斯受訪時表示，這是他這輩子從沒見過的東西。

人面羊出生不久後就停止呼吸，可爾達斯趕緊將屍體就地掩埋，此事讓他們一家人都感到非常困惑。鄰居庫馬爾（Rakesh Kumar）透露，「在印度，無論是動物還是人類畸形兒，大部分都會被認為是不祥的事，一種天神降下的凶兆，會為主人帶來厄運」。

當地獸醫阿罕默德（Fayyaz Ahmed）則指出，山羊比起其他動物更容易生出畸型兒，此次出現的人面羊可能與當地的動物疾病有關，導致胎兒在母體子宮裡發育異常，也有可能是基因突變造成，並建議農場主人應帶母山羊去給獸醫檢查，進一步了解母體的身體狀況。