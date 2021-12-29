現代不少人都會飼養寵物，像是貓、狗、小鳥等，也有人會在家裡養魚，甚至不惜砸大錢購置魚缸。大陸一名女網友家裡就放置了一個超大型魚缸養魚，近日她翻出一段有趣的影片，只見她的媽媽竟然在魚缸裡「游泳」，讓她瞬間笑翻，影片曝光後引起網友熱議。

綜合陸媒報導，山東濟寧一名女網友近日翻出一段影片，只見她的媽媽身穿洋裝、頭戴蛙鏡，手裡還拿著一個小撈網，似乎正在大型魚缸內開心地「游泳」，和寵物魚「嬉戲」，讓她實在笑到不行，忍不住拿出手機拍下這經典的一幕。

女網友透露，這個魚缸大約4公尺多，擺放在自家客廳，寬度幾乎占據一整面牆，魚缸有水電分離，也有定期消毒，所以裡面很乾淨，但之後絕對不會再讓媽媽進去「游泳」。

影片一曝光瞬間引發網友熱議，大家看完後都震驚不已，同時也覺得十分有趣，紛紛留言：「你以為她在撈魚，其實她在炫富」、「這是什麼大戶人家？」、「我也想有個媽媽在魚缸裡撈魚的客廳」、「有錢人生活方式，老百姓哪能體會」、「這個魚缸比我的浴缸還要大」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華」、「原來是媽媽，我還以為是美人魚」、「貧窮限制了我的想像…」。