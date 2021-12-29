在中國2000多年前的戰場上，士兵使用的武器都是刀、劍或矛，但秦朝卻發明出一種高科技武器「秦弩」，不僅穿透力驚人，而且還備有扳機與瞄準器，雖然外型與弓箭類似，但威力卻堪比現代的手槍，也讓考古學家們非常吃驚。

秦朝遠程兵器「秦弩」擁有流線型箭頭，設計宛如現代的手槍。(影片來源/YouTube/CCTV紀錄)

在兵馬俑坑裡發現許多秦弩，但由於時間過於悠久，因此弩的木製部位都已腐爛，不過經過現代技術復原，依舊能還原出秦弩的樣貌，秦弩與普通的弓不同，使用時必須用腳蹬，借助全身的力量才能上弦，專家推測，秦弩射程能達300公尺，有效殺傷距離約150公尺內，射出去的爆發力驚人。

不僅如此，秦弩上還有青銅製的扳機，設計非常精巧，射手可以透過扳機的機械運作，減少拉弦時的時間與力氣，使放箭動作變得較為輕巧，射擊穩定性自然會提升，還有瞄準器「望山」，射手瞄準遠處目標時，可參照望山估算弩抬高的角度，使弩箭沿拋物線軌跡準確命中敵人。

而戰國時期武器配備倒刺、血槽類的箭頭，不過秦弩的則是流線型的三棱箭頭，外型與子彈幾乎一樣，子彈外觀是為了減少飛行過程中的空氣阻力，因此推測秦人製造出三棱箭頭，也是出於同一種原因，秦俑學研究會會長袁仲一表示，「檢驗過900多個數據，發現箭頭有3個棱，而且幾乎等長，最小的誤差達到0.02毫米，達到這樣的精確度，不得了」。

專家們推測，秦俑配備的弩箭，在當時可能是技術最高的武器，能夠提升秦軍的攻擊力，在公元前214年，秦軍發動戰爭討伐匈奴，僅花1年的時間就擊潰30萬匈奴軍，黃河以南順利回歸秦國，秦軍的致勝關鍵就是弩，當匈奴騎兵尚未衝到眼前時，弩就能密集且準確的擊中戰馬跟士兵，匈奴人的皮甲也抵擋不住弩的穿透力，可見秦弩在戰爭時的重要性。