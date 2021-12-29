機率僅5000萬分之一。美國內布拉斯加州一名女子擁有雙子宮，先前她透過右子宮順利產下2名小孩，豈料今年年初精子在左、右子宮各自著床，進一步檢查後才驚覺不對勁，不過由於此狀況非常罕見，其中一名胎兒早產後不久就離世。

根據美國媒體《早安美國》報導，居住在內布拉斯加州（Nebraska）的菲普斯（Megan Phipps），天生具有罕見雙子宮與子宮頸，先前她都是透過右子宮懷孕，目前育有2名子，年初又再度懷孕，但2個精子分別在左右兩側子宮著床，使她懷有雙胞胎，機率僅5000萬分之一。

直到今年6月，菲普斯發現腹部非常疼痛，因此到醫院檢查，才知道左右兩子宮內都懷有胎兒，「醫師過去都認為，我左側子宮較不活躍，這真的是出乎意料，這件事說出去，別人都不相信」，檢查時也發現她的子宮正在收縮，懷孕中期即將分娩，醫生曾警告，早產兒只有5%至6%的存活率，但菲普斯仍堅決產下雙胞胎。

當時嬰兒僅22週大，順利出生後分別被取名為「萊利（Riley）」和「Reece（里斯）」，兩人體重都低於1磅（約454公克），不過出生後12天，萊利就不幸過世，而妹妹里斯輸血12次輸血、使用45天的呼吸器後順利存活，肺部、內部器官逐漸成長完全，體重達8磅（約3.6公斤）。

菲普斯提到，當萊利去世後，她們將寶寶的骨灰罈放在病房，陪伴里斯到出院那一天，「我不斷向她保證，只要她肯繼續奮鬥，我就會與她一起努力，很高興她做到了」。醫院表示，對於新生兒重症部門來說，這是一次非常大的突破，「這也告訴我們，不論嬰兒多小多不成熟，我們還是能夠幫助他們健康出院」。