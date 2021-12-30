馬來西亞吉隆坡一個動物救援組織日前收容一隻黑貓，牠在街上被人發現時，體重只有1.8公斤，瘦到骨頭清晰可見，營養不良導致牠毛髮脫落，看起來像是一隻骷髏貓，所幸經過幾個月的照料後，牠漸漸恢復健康，如今也擁有新家庭。

根據《The Dodo》報導，動物救援組織「Allergic Rescuers KL」的成員金（Kim）表示，他們發現黑貓卡隆（Khalon）時，全部的人都嚇了一跳，因為牠瘦到幾乎只剩骨頭，脊椎清晰可見，只有1.8公斤，「我不知道牠經歷了什麼，或遭遇了哪些事，但牠一定有很長一段時間沒有進食，之前可能被困在某個地方」。

儘管卡隆過去生活很辛苦，但牠卻意外的親人，而且非常喜歡撒嬌，金提到，卡隆除了嚴重營養不良外，並沒有其他健康問題，經過幾個月的照料後，卡隆順利增胖，而且身上也長出黑毛，與剛開始被發現時模樣差很多，金之後也幫忙牠尋找新家。

金表示，「我一直很想收編卡隆，但如果我養了牠，就沒辦法救援其他需要幫助的貓咪，所以我必須幫牠找個家」，卡隆最終被一對夫妻收養，而新主人原本擔心，家中另一隻貓「貝拉」會不接受新貓，沒想到卡隆抵達新家後，兩隻貓很快就成為朋友，如今卡隆過得很幸福，經常喜歡窩在主人懷裡磨蹭撒嬌，讓人看了非常感動。