美國一名攝影師先前到肯亞馬賽馬拉國家保護區，意外拍到園區裡最老的獅子，目前已高齡14歲，雖然模樣看起來歷經滄桑，但氣勢依舊不減，許多網友看了非常佩服，並表示「牠看起來似乎歷經過大風大浪」。

根據《每日郵報》報導，馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）的14歲雄獅「刀疤」（Scarface），右眼因爭奪領地而受傷，牠也因此爆紅，被封為「世界上最著名獅子」，直到2021年6月過世，而近日又出現另一隻同樣高齡14歲的獅子莫拉尼「Morani」，被園區封為目前最老獅子。

33歲野生動物攝影師朗姆（Leighton Lum）表示，「從牠的臉來看，就能看出牠經歷過大風大浪，年輕時貴為領袖，是一名出色的國王，如今是一隻依舊為生存而戰的退休老人」，而莫拉尼原本與另外4隻雄獅結盟，但其他獅子陸續過世，如今只剩下牠，最終被獅群裡更年輕的雄獅趕走。

朗姆提到，想要拍到年老獅子的身影，其實並不困難，因為牠們的體力隨年紀而遞減，「一般情況下，成年雄獅天性懶惰，一天可睡20個小時，當天我們早上出發工作時，就看到牠了，活動結束返程途中，發現牠距離我們不超過15英尺（約4.5公尺），牠起身與坐下時，動作都很緩慢」。