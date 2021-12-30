許多人認為，擁有好的學歷，未來才能獲得更好待遇的工作。美國一名網友在推特表示，她為了找工作，連投200多封履歷，豈料卻全被拒絕，讓她感到非常挫敗，更PO文寫下「念到碩士學位是我最大的錯誤」，意外在網路上掀起討論。

this tweet is making the rounds again which means that people on reddit and ig are calling me an idiot again but little do they know that they are right pic.twitter.com/WGYJK7vRz2 — cass city (@HeavenlyGrandpa) December 26, 2021

芝加哥一名女網友「cass city」最早在今年4月貼文表示，畢業後投了200多封履歷，沒想到卻全遭拒絕，讓她大嘆「念到碩士學位是我最大的錯誤」，豈料這篇po文近日又被分享到Reddit和IG，讓她不禁回應「這條推文又再次掀起討論，這意味有很多人可能會再說我白癡」。

許多人對此看法不一，認為文憑在求職過程中，仍舊非常重要，是獲得工作的第一步，但想要獲得工作，還要靠自我的推銷能力，「求職想要成功，也取決於自我的推銷能力，擁有好的學位，就像顯示你是一件優質的產品，後續面試官也會端視你如何『銷售』自己」。

還有人分享類似經歷，表示「我在工作期間一邊讀書，最終成功取得碩士學位，但我的雇主卻不願再僱用我，他們認為我學歷太高，在這個職位是大材小用，而且一定不會做太久，他們想要一名穩定性高的員工，很難想像自己因學歷太高而失業」、「我2011年獲得碩士學位，但畢業後處於經濟蕭條期，我頓時失業，最終回到學校服務」。

也有不少人認為，讀到碩士學位與「能獲得更高薪水」常被畫上等號，但很多公司其實並不願意支付過高的薪水請人才，進而減少相關成本，導致不少人讀完博碩士後，仍舊找不到工作。此外，找工作也與人脈有關，經友人介紹入職的狀況也不少見。