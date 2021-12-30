許多人認為，擁有好的學歷，未來才能獲得更好待遇的工作。美國一名網友在推特表示，她為了找工作，連投200多封履歷，豈料卻全被拒絕，讓她感到非常挫敗，更PO文寫下「念到碩士學位是我最大的錯誤」，意外在網路上掀起討論。
芝加哥一名女網友「cass city」最早在今年4月貼文表示，畢業後投了200多封履歷，沒想到卻全遭拒絕，讓她大嘆「念到碩士學位是我最大的錯誤」，豈料這篇po文近日又被分享到Reddit和IG，讓她不禁回應「這條推文又再次掀起討論，這意味有很多人可能會再說我白癡」。
許多人對此看法不一，認為文憑在求職過程中，仍舊非常重要，是獲得工作的第一步，但想要獲得工作，還要靠自我的推銷能力，「求職想要成功，也取決於自我的推銷能力，擁有好的學位，就像顯示你是一件優質的產品，後續面試官也會端視你如何『銷售』自己」。
還有人分享類似經歷，表示「我在工作期間一邊讀書，最終成功取得碩士學位，但我的雇主卻不願再僱用我，他們認為我學歷太高，在這個職位是大材小用，而且一定不會做太久，他們想要一名穩定性高的員工，很難想像自己因學歷太高而失業」、「我2011年獲得碩士學位，但畢業後處於經濟蕭條期，我頓時失業，最終回到學校服務」。
也有不少人認為，讀到碩士學位與「能獲得更高薪水」常被畫上等號，但很多公司其實並不願意支付過高的薪水請人才，進而減少相關成本，導致不少人讀完博碩士後，仍舊找不到工作。此外，找工作也與人脈有關，經友人介紹入職的狀況也不少見。
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