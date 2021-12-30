駙馬是公主丈夫的專有稱謂，不少人認為能成為駙馬，婚後日子肯定很幸福，但其實並非如此。明朝皇帝幫公主挑選駙馬時，都是從民間遴選而來，不僅規矩多，而且費時又費力，不過明朝皇帝為何要特地選平民當駙馬爺，其實內藏玄機。

根據《梨視頻》報導，明朝公主出嫁時，都會舉辦一場聲勢浩大的選秀活動，明朝禮部會公布駙馬的報名條件，年齡介於14到16歲、有北京戶口，不僅如此，還要外貌佳且家教好，最重要的一點是，必須出身平民或低階的官吏家庭。

若在北京未找到合適人選，就會開放河北、河南及山東等地區，有符合條件者皆可報名，報名截止後，將進行駙馬晉級比賽，皇帝會派出司禮太監和欽天監官員做評審，評測候選人的顏值、家庭背景與生辰八字，最終選出前3名，再交給皇上選出最佳人選，但正式成為駙馬後，並不意味能立刻與公主入洞房。

由於準駙馬都是從平民裡挑選出來，因此必須接受訓練，國子監會組織團隊，對駙馬爺進行皇室禮儀培訓。不過為何明朝皇帝要大費周章在民間選駙馬，其實是害怕被奪權，駙馬若出生權貴家庭，他背後勢力可能會利用姻親關係，威脅皇室政權，過去就有不少案例，例如漢朝外戚干政、唐朝太平公主謀反，因此才會要求公主下嫁平民，且若被選上做駙馬，家中有人當官，就必須馬上退休。

而明朝公主在結婚前，根本不認識丈夫，也是選拔裡的犧牲者，例如萬曆帝為妹妹「永寧公主」選駙馬，挑中一名富商出身的梁邦瑞，當時司禮太監馮保收了賄賂，讓病危的梁邦瑞選上，豈料在大喜之日，眾人就發現不對勁，梁邦瑞竟狂流鼻血，當時太監還辯稱，婚禮見血代表吉利，豈料婚後2個月，梁邦瑞就病死，導致永寧公主從此守寡，終生不識閨房之事，類似案例層出不窮。