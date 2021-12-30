由於城市發展，不少野生動物的原生棲息地遭到破壞，野生動物出沒於人類住宅區覓食的事件時有所聞。美國維吉尼亞州日前就出現一隻熊媽媽帶著三隻小熊在市區的路樹上呼呼大睡的奇景，當局獲報後不敢大意，連忙封鎖現場，讓野熊在不受打擾的情況下好好休息。

根據《美聯社》報導，維吉尼亞州乞沙比克（Chesapeake）警方27日凌晨2時許，接獲民眾通報有野熊出現在社區，接著眾人又發現一隻熊媽媽帶著三隻熊寶寶，爬上一間中學附近的路樹上呼呼大睡。

由於大樹的樹葉稀疏，因此可以清楚看見四隻熊各自窩在不同的樹枝上熟睡，甚至有一隻小熊睡到舌頭吐出來還不自知。

對此，動物機構表示，由於帶著幼崽的母熊，行為不可預測，因此呼籲民眾避免外出、駕駛人繞路而行。警方為了安全起見，也隨即封鎖野熊所在的區域和道路，希望民眾能給予牠們時間和空間，在不受打擾的情況下睡個好覺；最後熊媽媽和熊寶寶們也安全無虞的自行離開。

照片曝光後網友全被野熊熟睡的畫面給融化了，但也有不少人抨擊當地過度開發，導致野熊為了食物，不得不出沒在人類住宅區覓食，希望當局能正視野生動物的生存權。

警方為了安全起見，隨即封鎖野熊所在的區域和道路，希望民眾不要打擾野熊休息。（圖／美聯社）