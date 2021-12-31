〈桃花源記〉是東晉作家陶淵明對後世影響最大的作品，內容提到一群人逃離了戰爭，躲在深山裡過著與世隔絕的生活，雖然這只是陶淵明虛構出來的，但真實世界確實有一個村子明明在俄羅斯境內，卻以大陸省分命名，當地居民甚至見人就問「大清怎樣了？」

根據《搜狐網》報導，俄羅斯境內的「陝西村」源自於清朝叛逃的殘兵，127年不問世事，見到大陸人脫口而出的第一句話竟然是「大清怎樣了？」讓不少人十分錯愕。

報導指出，清朝同治年間，社會動盪不安，身為陝西回族人的「東干族」為了尋求解放，揭竿起義，遭到晚清名將左宗棠攻打鎮壓。為了活命，東干族部分殘兵只好逃到蘇俄境內，最後這支衣衫襤褸的隊伍奇蹟般的生存下來，由當初的數千人繁衍生息到如今的12萬人。

這些人對外說得一口流利的俄語，平時起居則是講著道地的陝西方言，並且保持原汁原味的習俗，但因為幾乎過著與世隔絕的生活，對於大陸的現況也毫無知悉，直到大陸學者不遠千里來到村莊調查，當地居民才逢人就問「大清怎樣了？」最後才知道清朝早已滅亡。後來隨著時代進步，陝西村的居民與外界交流越來越多，慢慢的也有人回到大陸尋找自己親人，陝西村的存在也漸漸被更多人所知。