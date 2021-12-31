近日網路流傳一段英國皇家女王衛隊的爭議影片，當時2名皇家衛兵列隊巡邏，一名男孩竟闖入行進路線，衛兵見狀先是對男孩嚴厲大吼，之後直接將對方撞倒在地，並一腳從他的身上跨過去，影片曝光後，引發網友正反兩面的討論。

根據《每日郵報》報導，網友@user7312510220627在抖音分享一段影片，當時2名皇家衛兵在倫敦塔（Tower of London）行進，豈料路線上竟出現一名男孩，其中一名衛兵先是大喊「讓開！」（Make way），但男孩疑似躲閃不及，皇家衛兵也未停下腳步，直接把男孩撞倒，並從他的身上跨過去，所幸並沒有踩到人。

而男孩被撞倒後，隨後也很快爬起來，推測應該是沒有受傷，不過驚險畫面讓不少人看了捏一把冷汗。部分網友認為，可用其他方式避免撞倒男孩，例如繞道而行，「真的沒必要這樣子，他還只是個孩子啊」、「推人就是不對，難道現在還是中世紀嗎？規則是死的，但人是活的啊」。

不過多數人認為，英國皇家衛兵並沒有錯，「他們不是為了觀光景點而存在的，是為了保護女王，一群訓練有素的士兵」、「這名衛兵做得很好，他看到男孩在面前時，展現出絕佳的平衡感，盡量避免踩到孩子」、「我認為，男孩的父母問題比較大，他們明知道這是皇家衛兵行進路線，但卻未好好看管孩子，提醒他們遠離」。

英國國防部發言人表示，當時值班的衛兵在行進前，有提醒附近民眾，但不幸的是，男孩還是不小心跑到衛兵面前，事後衛兵也有回頭檢查男孩的狀況，所幸他並沒有因此受傷。據了解，英國皇家衛隊的士兵是從陸軍各部隊選拔出來的菁英，他們的主要工作就是保護英國各地的皇家住所，以穿著紅制服及熊皮帽聞名，秋冬時則是穿灰色外套。