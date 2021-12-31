印尼一名16歲少年2017年娶71歲老婦為妻，在當時造成轟動，儘管兩人感情被家人反對，但他們仍不顧一切結婚，這段祖孫戀也遭外界質疑，但夫妻倆完全不在乎，少年婚後更表示，兩人的新婚之夜非常美好，如今事隔4年，他們也曝光現況。

2001年出生的少年竟愛上7旬老婦，兩人婚後非常幸福，少年更誇妻子非常體貼。(影片來源/YouTube/Tribun Manado Official)

根據當地媒體《Tribunnews》報導，利亞迪（Selamat Riayadi）16歲時愛上71歲老婦洛哈雅（Rohaya），兩人天雷勾動地火陷入熱戀，但由於年齡相差太大，因此遭雙方家人反對，但他們仍執意要結婚，當時外界還猜測，一定是女方家裡很有錢，男方貪財才會娶老婦，但事實並非如此，洛哈雅家境其實並不富裕。

利亞迪曾提到，他娶洛哈雅與金錢無關，兩人是真心相愛的，而他們結婚第一天，就度過一晚很棒的新婚夜。先前甚至傳出利亞迪佔有慾太強，認為妻子非常迷人，出門會被其他男人搭訕，因此將妻子關在家中，禁止她外出與人接觸，洛哈雅起初非常氣憤，兩人還為此大吵一架，但洛哈雅也意識到對方有多愛自己，因此選擇原諒。

如今4年過去，利亞迪近日分享現況，表示自己如願成為一名按摩師傅，而妻子的身體狀況仍非常健康，他賺到的薪水全都交給洛哈雅管理，除了按摩外，利亞迪還會兼職其他工作，例如修剪草坪等，利亞迪更提到，洛哈雅非常有愛心，而且個性樂觀，是吸引他的原因，不僅如此，洛哈雅經常會安撫他，睡覺時唱歌給他聽。