中國科舉制度擁有千年歷史，古時若是能考中狀元，可說是非常不容易。清朝最後一名狀元從小雖家境貧困，但他卻非常爭氣，順利考上狀元，在詩書畫上均有極高的造詣，之後爆發七七事變，一名親日的同科進士想邀他出任官職，豈料反被罵了一頓，而他保持晚節的精神，也讓人佩服。

根據《網易新聞》報導，晚清直隸省河間府肅寧縣人「劉春霖」家境貧寒，父親為了一家人生計，先後在濟南、保定府衙當差，而母親則是在知府家中做奴僕，劉春霖6歲時被送回老家，由哥嫂撫養，之後進蓮池書院讀書，成績非常優異，在科舉制度廢除前1年（1904年）考上甲辰科狀元，成為中國歷史上最後狀元。

劉春霖狀元及第後，知道農村兒童讀書不易，因此並未在老家建「狀元府」，反而是在村裡修建一所小學堂，學堂的房屋、教材還有課桌椅，都是由他出資捐助，並於門口題「鑄才爐」的匾額。劉春霖初授翰林院修撰，之後奉派到日本法政大學留學，歸國後先後擔任資政院議員、記名福建提學使和保定北洋女子師範學校監督等職位。

在辛亥革命後，劉春霖一度隱居，之後出任袁世凱、黎元洪、馮國璋、徐世昌和曹錕等總統府內史，之後因見軍閥混戰、內部爭鬥，政治腐敗局面讓他心寒辭官，直到1933年夏季，河北、河南、山東三角地帶洪水氾濫，受災嚴重，百姓流離失所，他還組織「河北省移民協會」幫忙募款，並將無家可歸者遷徙到其他地區，建立「河北新村」。

七七事變爆發後，日軍佔領北平，劉春霖的同科進士王揖唐登門拜訪，想藉由他狀元之名，邀劉春霖出任北京市市長要職，但劉春霖聽聞後馬上翻臉，並大罵「我劉春霖是絕不會依附外國侵略者的，請免開尊口」，王揖唐嚇得趕緊離開，日本人先後拉攏他出任滿洲國教育部長、北平市市長等偽職都遭拒，讓日偽軍相當不滿，之後到他家洗劫書畫珍寶，讓劉春霖氣得大喊「寧作華丐，不當漢奸」，此經歷也讓他大受打擊，最終在悲憤中過世。