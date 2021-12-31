隨著時代的改變，現代人越來越晚婚，反觀古時的適婚年齡，反而會讓人覺得不可思議。中國古代人結婚都非常早，有些經過戰亂的朝代，甚至會要求民眾15歲前結婚，若是不從，家人還會連坐受罰，但為何古人要如此早結婚，其實與3個原因有關。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲就曾表示，古代逼婚比現代更不擇手段，西周時期《周禮•地官•媒氏》就寫到「令男三十而娶，女二十而嫁」，這還屬於正常的嫁娶年齡，在《宋書•周朗傳》記載「女子十五不嫁，家人坐之」，指的就是女子15歲若還未嫁，家人要連坐受罰。

為何古人要如此早結婚？甚至連政府都要規定結婚年齡呢？根據《網易新聞》報導，第一是「戰爭因素」，有些朝代經過戰亂後，導致人口大量減少，而對於古代社會的統治者來說，百姓人口數量越多，就顯示國家越穩定，因此才會頒布政令，推動早婚早育，以此確保人口數量持續上漲。

第二則是「醫療水準」，古時候醫療技術不發達，古代人的壽命也較短，在這種情況下，若是跟現代人一樣晚婚，很可能出現無法順利生兒育女的狀況，最終導致家族血脈難以為繼，因此在13、14歲時結婚也無不妥，而受到這種因素影響，在古人眼中，女性若到20歲仍未出嫁，就會被嫌太老。

第三是「女性地位低微」，古代女性無法讀書，沒有參與科舉考試的機會，因此也難以自力更生，一生的工作就是在家相夫教子，賺錢由家中男性負責，因此不少父母會希望女兒早早出嫁，也能幫忙減輕家中的經濟負擔，而且女兒結婚後，還能得到男方提供的聘禮。