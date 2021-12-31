古代社會工業化程度很低，因此多半都是依靠手工藝，來滿足生活的樂趣，其中最常見的就是家具，從選材到打造，結構上十分細緻講究。而古代富貴人家甚至不惜花大錢，聘請木匠設計一些「奇技淫巧」的木製品，其中讓人臉紅心跳的「春椅」就是其一，並且直至今日仍在使用。

根據陸網報導，春椅又叫黃花梨躺椅，在不少傳世珍品或是古畫中，這類躺椅整體是圈椅形式，並且在椅面下方打造出一段可伸縮拉長的結構，可想而知是為了伸展雙腳，完全享受放鬆的愉悅。不過外界不解，為何躺椅上部的扶手，不像圈椅一樣順勢而下，偏偏分成兩段，造出四個扶手？

春椅又叫黃花梨躺椅，椅面下方打造出一段可伸縮拉長的結構。（圖／翻攝自網易）

照理來說，每個人只有兩隻手臂，所有的椅子設計也都是兩個扶手，為何春椅卻硬生生又多出兩個扶手？尤其是下部扶手的長度比一般扶手超出許多，甚至向外彎旋的弧度也更大。

事實上，春椅下部多出的兩個扶手，是翹腳用的，一些古代春宮圖中可以找到正確的使用方式，除了能讓坐在躺椅上的女性，小腿有著力點之外，也可作為男性手部的著力點。

古代春宮圖中可以找到春椅正確的使用方式。（圖／翻攝自網易）

「春」是一個相當耐人尋味的字，有萬物復甦、生機勃勃之意，例如春節、春聯、春天。同時「春」字也有影射性的問題，像是春樓、春宮等；而椅子用春來命名，在古代也象徵著美好與生機。

直至現今，這種椅子依舊被人們所使用在，只是隨著時間的推移，椅子也經過許多改良，現代的「八爪椅」就是為各種不同的性交體位或前戲所設計，也可做到原本肌力所不允許的姿勢。