俗話說人有三急，有些人不管到任何場合，首要任務就是確認廁所的位置，日前就有民眾無意間在知名量販店家樂福的廁所發現，女廁馬桶竟然有奇異的特殊設計，畫面曝光隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在《Dcard》PO出一張照片，只見看似尋常的馬桶，竟然有著一大一小的兩個坐墊，上層的洞口尺寸較小，下層則是一般的尺寸，這讓她不禁好奇問道，「為什麼家樂福馬桶有兩個坐墊？」

家樂福看似尋常的馬桶，竟然有著一大一小的兩個坐墊。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人解答，這是一款「親子馬桶」，上層是為了屁股較小的孩童所設計，下層則是供一般成年人使用，「上面那層的洞口比較小，可以給小孩或老人用吧，怕他們屁股跌進馬桶」、「因為有大屁股跟小屁股」、「這馬桶蓋就是不用設兒童馬桶的替代方案」。

不過也有不少網友直言，第一次看見這種雙層坐墊的設計，紛紛留言回應「你沒說我都沒發現！有被貼心到」、「長知識了」、「「給小朋友坐的設計很貼心，這樣也不用多蓋一間親子廁所，一般人也能使用」；但也有人坦言「管他幾層坐墊，反正我都不會坐」、「在外面遇到坐式馬桶都會深蹲」。