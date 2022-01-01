俗話說食色性也，人類對於性的追求，無論是古代還是現代都是一樣的，即便是思想極其封建的古代，男女之間也有一些不為人知的玩物。四大奇書之一的《金瓶梅》中就記載了一種名叫「緬鈴」的害羞小物，主角西門慶更以「妙不可言」委婉形容它的妙用。

根據陸網報導，「緬鈴」是在明朝萬曆年間，由緬甸國傳入，因此冠上一個「緬」字，它是一種貴重的淫器，屬於古人房事上助興的輔助用品，其外觀「狀若蠶豆」，內部空心，裝有水銀或其他滾珠，用法上可放入女子陰部，跟現代的情趣用品「跳蛋」有異曲同工之妙。

《金瓶梅》中的主角西門慶就曾描述過「緬鈴」的妙用，當時潘金蓮問道，「是什麼東西，怎麼把人半邊胳膊都麻了？」西門慶笑說，「這物件叫做『勉鈴』，南方緬甸國出來的。好的也值四五兩銀子。先把它放入爐內（女人的陰部），然後行事，妙不可言。」

清代學者趙翼在《簷曝雜記》也提到，「緬地有淫鳥，其精可助房中之術。有得其淋於石者，以銅裹之如鈴，謂之緬鈴。餘歸田後，有人以一鈴來售，大如龍眼，四周無縫，不知其真偽。而握入手，稍得暖氣，則鈴自動，切切如有聲，置於几案則止，亦一奇也。餘無所用，乃還之。」