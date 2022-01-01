沙烏地阿拉伯一名男子17歲時重達610公斤，由於胖到難以下床走動，最終被帶往醫院治療，當時還出動起重機幫助他下樓，被封為「全世界最胖的少年」，之後透過嚴格食物控制與運動，他成功減去547公斤，近日他瘦身後帥氣模樣受到關注。

世上最胖少年瘦身成功，目前只有63公斤，讓人感到非常佩服。(影片來源/YouTube/News Flash - Sound of Hope)

根據《太陽報》報導，艾沙利（Khaled Mohsen Al Shaeri）非常喜歡吃垃圾食物，17歲時胖到610公斤，體重過重導致他行動不便，因此臥床不起長達3年，而且還找不到合適的衣服，平時只能用長布「紗籠」裹住身體。

衛生部長拉比亞（Abdullah al Rabeeah）曾表示，已故的沙烏地國王阿卜杜拉得知後，出於人道主義，2013年下令展開救援，當時還組織約30名醫護及民防人員，使用一架從美國訂購的特殊起重機，將艾沙利抬出門，由於他的體型太大，無法從門口出入，還不得不拆除部分房屋結構。

艾沙利隨後被送往首都利雅德的法赫德國王醫療中心（King Fahd Medical City）進行治療，入院後開始進行嚴格管制，健康狀況和活動能力開始改善，醫護人員還為他訂製一個巨大的輪椅，方便艾沙利活動，進行激烈的訓練後，艾沙利在短短6個月內，迅速減掉一半以上的體重。

最胖少年減肥前後差異。(影片來源/YouTube/News Flash-Sound of Hope)

艾沙利2016年成功減掉320公斤，他還分享自己靠助行器走動的畫面，如今事隔12年，艾沙利近況再度曝光，他瘦到約63公斤，由於過多脂肪會撐大皮膚，因此他也在2018年1月接受手術，去除身上多餘的皮膚，現今與12年前的模樣差很多，艾沙利的故事也讓眾人感到非常勵志。