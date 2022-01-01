大陸浙江一名四年級老師在批改作業時，發現學生交的作業只寫了2行字，讓她感到不對勁，仔細一看發現，下半部依稀有字跡，她頓時了解是因為學生用錯筆書寫，導致字因此消失，而學生得知自己寫的文章全沒了，當下也非常緊張。

根據陸媒報導，杭州市一間小學四年級的楊姓國語老師在批改作文時，發現學生南南（化名）的作業只有前面2行字，底下全是空白，文章寫的也不完整，讓楊老師感到不對勁，因為南南平時不是不寫作業的學生，而且他在交卷時還特意告訴老師，說他寫得非常認真，但卻收到一張白卷。

學生使用擦擦筆書寫作業，字跡遇熱後便消失，變成一張無字天書。(圖翻攝自/新浪新聞)

楊老師隨後發現，文章底下隱約還可以看到一些字跡，才想到先前也發生類似案例，一名學生交回來的考卷上，沒有訂正過的痕跡，她因此找來學生詢問，但對方也感到非常詫異，表示自己明明有寫字，老師進一步聯想到，近日學生喜歡使用擦擦筆寫字，而她的桌墊是「加熱桌墊」，導致字跡隨溫度而消失。

楊老師提到，她先前就曾提醒過學生，不要使用擦擦筆作答，但沒想到學生仍然忘記，而她也將此事告知南南，他看了非常難過，南南表示，一開始他是使用鉛筆書寫，寫了2行後才改為擦擦筆，之後老師將作文交還給學生補救，而南南回到家後氣得扔掉擦擦筆，並將稿紙放進冰箱冷藏2小時，順利復原擦擦筆消失的筆跡。