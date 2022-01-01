在古裝劇裡，經常能看到死刑犯跪地等待被斬首，豈料之後卻有人闖入刑場，並大喊「刀下留人」，讓犯人就此逃過一劫，但這究竟是戲劇效果，還是真實發生呢？其實清朝經常出現類似情景，但為何皇帝會這樣變更判決，其實裡面藏暗黑真相。

根據《梨視頻》報導，死刑犯在刑場等待被斬，下秒官差騎快馬現身並大喊「刀下留人」，宣布特赦旨意，順利幫犯人死裡逃生，這種事情在歷史上確實發生過，據史稿《多爾袞列傳》記載，順治十二年，皇帝召集眾多朝廷官員探討時政，彭長庚、許爾安兩人竟公開上書為多爾袞鳴冤，這惹得皇帝非常不開心。

順治判處彭長庚和許爾安斬立決，但之後他又改變想法，在最後關頭特赦兩人，並將他們改為流放寧古塔，而類似狀況其實並不少見。清朝律學家薛允升曾指出「朝廷矜恤罪囚，於應死之犯屢蒙宥免，全活著不下數十萬萬」，但為何皇帝已判死刑，卻要在緊要關頭時赦免死刑犯呢？

皇帝特赦死刑犯，並非他們良心發現，而是一種「攏絡人心」的手法，自從清朝立國後，各府衙門對諸臣定罪達死罪的案例，最後都必須經由皇帝御筆勾決，才能被執行，有些人作惡多端是非殺不可，有些人則可從輕量刑，而先判死罪有震懾的效果，之後皇帝在批覆這類囚犯的案件時，也會詢問其它大臣的想法。

大臣們其實也知道皇帝的想法，因此會用各種藉口幫犯人開脫，再由皇帝以其它理由為犯人減罪，特別是朝廷重臣，他們被押赴刑場等待死刑前，常有官差騎馬送來皇帝的特赦令，也就是所謂的「駕帖」，而他們的刑罰多半會改為流放或發配異地，而犯人被赦免後，也會感念皇帝的恩德，繼續為皇室服務。