位於歐亞大陸北部的俄羅斯如今處於天寒地凍的狀態，由於遇上零下19℃的嚴寒氣候，數十輛日本車經由貨櫃船運抵海參威時，整台車身全被凍成「冰塊」，震撼畫面引爆網友熱議。

綜合外媒報導，當地時間12月28日，由於溫度驟降至零下19℃，一艘載著數十輛二手日產汽車的貨櫃船運抵俄羅斯海參威（Vladivostok）的港口時，甲板上的汽車全覆蓋上厚達15公分的冰層，乍看之下猶如冷凍庫中的「冰塊」一樣，這是因為海上風浪強勁，當海水濺到甲板上後，在車體上結成厚厚的冰霜。

現場工作人員只能用起重機將這些「冰塊車」一輛輛吊離甲板。由於數十輛二手車中，包括豐田和本田的車款全被「冰封」住，根本無法分辨型號，且汽車遭到大範圍凍結的冰塊擠壓，會導致窗戶破裂或變形，進而造成車體內部受損、更快生鏽，因此很可能只剩下零件可以使用。

不少人看見這幕慘烈畫面也不禁搖頭直呼，「最糟糕的是，電氣設備一定都整組壞掉，無疑是對汽車下了死刑」、「保險公司也在瑟瑟發抖」、「這完全是一場噩夢，太可怕了，這些現在已經不是汽車了，而是垃圾」。