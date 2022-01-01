許多人經常將減肥掛在嘴上，但實際執行時卻堅持不了幾天，日本就有一位80多公斤的26歲妹子不僅找到適合自己的減肥方式，還華麗變身成為軍武女神，判若兩人的模樣，在網路上瞬間爆紅。

日本電視節目《めざまし８》，日前訪問了一位名叫「りりあんぬ葵」的女玩家，接觸生存遊戲大約1年半的時間，這段日子不僅沉迷其中，甚至還成功甩去身上肥肉，如今搖身一變成了身材與美貌兼具的軍武女神。

りりあんぬ葵透露，當初是朋友拉她一起接觸生存遊戲，由於要揹上逾8公斤的重裝備跑來跑去，讓她光看就覺得累，沒想到玩過一次之後，讓她徹底愛上了這個遊戲，每天都會玩上5～6小時，也因為長時間的體力消耗，讓她慢慢的瘦了下來，不僅動作越來越敏捷，身體也變得更加健康，還練就出了前凸後翹的窈窕身材。

生存遊戲是一種與漆彈相似的休閒或是半競技性的現代射擊運動，是使用軟氣槍射擊他人，淘汰對方出局，來模擬軍事衝突戰鬥的一種團體對抗活動，場地大多模擬為草叢、廢墟，過程中玩家需要一直移動，加上裝備不輕，長時間負重的情況下，要不瘦也難。りりあんぬ葵也提到，過去還沒接觸生存遊戲時，沒事就經常吃吃喝喝，但現在則是把錢花在擴充裝備上。