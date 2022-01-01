情侶穩定交往後，多半能摸透對方的品性以及私下不為人知的一面，不過日前一名男網友卻抱怨，和女友交往3年，但從來沒看過對方素顏，就連跨年第一次過夜，女友也是帶妝睡覺，讓他納悶為何要怕成這樣？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（1日）在《匿名公社》PO文指出，昨天和女友一起跨年，接著便回自己的租屋處過夜，擔心女友帶妝不好睡，原PO還跑去超商買了卸妝棉，不料此舉卻惹得女友不高興，堅持不卸妝。隔天原PO起床時，女友已經在洗澡，出門買早餐回來就發現女友已經畫好全妝，讓他無法理解，「女生不化妝不行嗎？」

原PO接著提到，跟女友交往3年，自己從未看過對方素顏，就連昨日一起跨年也是兩人第一次過夜，但女友卻告訴他「怕你看到素顏會嚇跑」，這讓原PO無法接受，「聽了很生氣，又不是剛交往，女友到底在想什麼？為什麼會怕成這樣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「她可能就是真的怕你嚇到會跑掉啊」、「可能前幾任都被嚇跑，真的有人差很多」、「3年都沒在你面前素顏，妝前妝後可能真的差很多」、「結婚後才敢素顏吧」；不過也有人出言緩頰，「她想將最好的留給你，這樣能釋懷嗎？」、「你可以用更多的愛讓她去感受這件事情」。