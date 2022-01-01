買房動輒千萬起跳，除了要注意格局、採光、周邊環境，還要考量日後管理問題，就有網友透露看中了一套華廈，戶數少、格局也十分滿意，但又擔心會踩雷。貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人分享慘痛經驗。

原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》PO文指出，在台中看中了一套華廈型態的預售屋，因為總戶數只有27戶，加上格局也很喜歡，但有些疑慮，「很少看到這種戶數極少的案子，想請教大家會有怎樣的問題嗎？現在想到的只有管理費可能會很貴？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我比較喜歡戶數少，出入人口單純」、「整棟没多少人也没多少户，有陌生人來一眼就認出，有好鄰居比住豪宅好」、「既然喜歡就買！不要想太多，戶數少，好溝通，好管理，大家齊心努力把社區經營好」。

不過也有過來人分享自身經驗，「戶數太少，管理費跟清潔費繳太高，有些住戶就會不願意繳」、「以後電梯使用年限（大約20年）到了要換會很痛」、「小心這種戶數少的，很多是投資客買來出租給別人，租客很多就會變得很複雜」、「我家現在就是華廈，整個加起來不到50戶，因為管理費很貴，很久以前就廢掉管委會了，廢除後很麻煩，公共空間會髒亂，沒人代收東西還好，重點是郵差根本無法進大門投信，優點只有公設比少，不過我是不敢在碰少戶數華廈了」。