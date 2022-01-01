現代人喜歡在手腕、腳踝綁上一條紅繩，目的可能是求姻緣、保平安，或是單純因為愛美的心態，不過卻少有人知道，古代在腰間繫上紅繩，是一件相當羞恥的事。

根據《搜狐網》報導，不少窮人家為了生計，會將女兒送往青樓，而這些煙花女子之所以會在腰間繫上紅繩，有三大用意。

首先，這些煙花女出身貧寒，迫於種種原因被拐騙到青樓，靠著一身皮囊博取男人歡心，但是她們對於未來也是有追求的，腰間紅繩成了她們的「幸運符」，希望藉此早點擺脫人間地獄，過上平靜安穩的日子。

其次是「遮羞布」，青樓女子在腰間繫上紅繩，意味著自己並非一絲不掛，即便大家心知肚明，小小的一條紅繩什麼也遮掩不了，只是一種心理安慰而已。

第三個就是「避邪」，從古至今，紅色一直被視為吉祥的兆頭，而那些髒的東西看見喜慶的紅色會心生懼怕，所以青樓女子便在腰間繫上紅繩，起到護身符的作用。

基於上述原因，可以得知紅繩對於青樓女子的重要程度，不僅僅是心靈上的寄託，也能轉移她們對於自己悲慘出身的注意力，同時也訴說著古代青樓女子的悲哀。