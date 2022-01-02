馬來西亞一處羊舍近日遭到重達180公斤的大蟒蛇闖入，2頭羊被當作獵物吃掉，不過這條蟒蛇似乎吃得太飽，只能被迫留在「犯罪現場」，隔天早上還當場被抓到，羊舍主人因此損失3000令吉（約新台幣2萬元），心情也跟著大受影響。

沙旺的岳父因為接連的意外導致羊隻損失，而感到相當挫折。(影片來源/YouTube/Kerana Aku Lah Ahmad Itu)

根據《大都會日報》報導，28歲的沙旺（Syazwan Ramli）是羊舍主人，12月31日早上9點30分左右，他和岳父一起到羊舍附近巡視，順便餵羊群吃飼料，沒想到一打開門就看見一條大蟒蛇躺在地上一動也不動，讓2人嚇一大跳。

不過沙旺和岳父仔細觀察後發現，這條蟒蛇的肚子異常的大，推測他應該是因為吞了2頭羊，吃太撐而無法離開「犯罪現場」，雖然3000令吉就這樣不翼而飛，當下他們也只能打電話通報相關單位，請專業人士將這條重達180公斤的「兇手」帶走。

沙旺接受採訪時透露，他和岳父從去年10月開始飼養山羊，最初總共有12頭，然而12月初，羊舍遭到野豹闖入，7頭羊因此被吃掉，損失將近1.4萬令吉（約新台幣9.3萬），如今又被蟒蛇吃掉2頭，羊舍中只剩下3頭羊，讓2人都相當挫折，岳父更是沒有繼續飼養山羊的熱情，「不過這樣的事情確實是我們必須承擔的風險，我們也只能夠順從」。