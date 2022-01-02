古代封建社會相當注重禮儀，除了平時與他人的相處之道以外，自身的修養也十分重要，不但談吐舉止要優雅、有禮貌，就連走路也有嚴格的規矩需要遵守，無論是場所、速度還是步行體態，都有明確的規範。

根據《央視頻》報導，關於走路這件事，古人和現代人的解釋有所不同，《釋名‧釋姿容》便說明：「徐行，曰步。兩腳進，曰行。疾行，曰趨。疾趨，曰走。奔，變也，有急變奔赴之也」，可見在古代，「行」才是現代「走」的意思，「步」是慢走，「走」相當於「跑」，「奔」則是「拚命地跑」。

但究竟何時該「行」、何時該「走」呢？早在先秦時期就已經形成一套「行走禮儀」，《爾雅‧釋宮》中記載，「室中謂之時，堂上謂之行，堂下謂之步，門外謂之趨，中庭謂之走，大路謂之奔」，表示室內空間小的地方只能慢慢走，到更寬敞的空間才可以開始走，甚至是奔跑。

走路時的動作也有相應規定，《禮記‧曲禮上》寫道：「堂上接武，堂下布武，室中不翔」，意指堂上小碎步，堂下邁大步，在室內走路時雙臂擺動要小，不要像鳥一樣揮動。而大臣入朝時，都必須趨步以示尊敬，因此「入朝不趨」是皇帝賜予大臣的特殊待遇，曹操、董卓、司馬懿等人都曾有過這種特權。

除此之外古代對「行走秩序」也制定了規範，像是先秦時期規定「男右女左，車子從中間通過」，這種男女不同行的制度，在魏漢時期得到加強，違反者將會受罰；到了唐朝則改為「來左去右，不分男女」，《儀制令》還規定「凡行路巷街，賤避貴，少避老，輕避重，去避來」，《唐律疏儀》則要求在行人密集的地方不能「走車馬」，道路上要「車馬讓人」，因此「禮讓行人」可以說是從唐朝就開始有的禮儀。