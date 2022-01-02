在氣候變遷、全球暖化的影響下，各種負面的環境效應持續出現，美國德州東部近日便傳出天降異象，下起駭人「魚屍雨」，而當地專家表示，這場魚雨的出現可能跟極端氣候有關。

綜合外媒報導，美國德州城市德克薩卡納（Texarkana）上月29日遭到暴風雨襲擊，期間人們突然聽到屋頂有異常的拍打聲，仔細一看，外頭竟然下起了「魚雨」，成千上萬隻的小魚屍體從天而降，散落在院子、草地、停車場，有些還遺留在屋頂上。

報導指出，這些波光粼粼的小魚，長約10至13公分，頓時佈滿整片地板，當地居民布塔克（Jeanie Tucker）錯愕直呼，「我簡直不敢相信眼前的一切，過去從未見過這種事」，另一名居民布萊根（Tim Brigham）也說，「我認為這很酷，當下立刻拿了水桶來接魚」。

針對這樣的異象，美國國家氣象局發言人貝瑞（Michael Berry）表示，雖然這是德克薩卡納第一次出現「天降魚雨」的狀況，但這種罕見現象過去確實也曾發生過，「在暴風雨來臨時，天空中的水龍捲會將水，連同水中生物吸到雲層底部，因而出現如此壯觀的奇景」。